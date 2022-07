¿Superclásico en el Santa Laura?: La U inicia las gestiones para recibir a Colo Colo en Independencia

La localía se transformó en un drama para Universidad de Chile. Los arreglos que le están realizando al Estadio Nacional, con miras a los Juegos Panamericanos, y el mal comportamiento de sus seguidores, tienen a la concesionaria laica buscando todas las alternativas posibles para recibir a Colo Colo el próximo 31 de julio.

La primera de ellas era el Ester Roa en Concepción, pero no se formalizó el trámite ante las autoridades locales porque el aforo de 10 mil personas, producto de las restricciones sanitarias, hacen inviable económicamente jugar en dicho recinto.

Por lo mismo, Azul Azul se movió rápido y reservó el Elías Figueroa de Valparaíso, para poder disputar el partido más importante del Campeonato Nacional. Sin embargo, esta semana, se les abrió el apetito y desean jugar en Santiago.

“La localía tiene injerencia en el rendimiento y así quedó demostrado el otro día en el Santa Laura, que nos acomoda bastante, porque la gente está muy encima y sabemos lo apasionado que es el hincha de la U”, aseguró el gerente deportivo, Manuel Mayo, el martes pasado.

Y sus halagos no fueron casuales, pues ese mismo día la regencia del Romántico Viajero iniciaba las gestiones para contar con el coloso de Independencia. Es que si bien los estudiantiles tienen un contrato con Unión Española para jugar cuatro compromisos en dicho lugar, hay una cláusula que les impide recibir al Cacique o a Universidad Católica.

Por lo mismo, se está sondeando si existe la disponibilidad de los hispanos para ceder su cancha (la Unión visita a Huachipato) como un quinto juego o dentro de los cuatro ya sellados. Tratativas que se realizan de manera informal, por lo que no hay una respuesta del directorio de la Furia Roja por ahora.

Según la información recabada por El Deportivo, el equipo de la zona norte de Santiago, los ánimos aún no se encienden para darle el sí a la U. De hecho, son varios los personeros que prefieren pasar por esta vez y que ya alzaron su voz para decir que no. Pero en el fútbol no hay nada escrito y se espera que la próxima semana existan avances para tener una respuesta definitiva.