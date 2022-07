El guiño del gerente deportivo de la U para jugar el Superclásico en Santiago: “El Santa Laura nos acomoda bastante”

La localía se transformó en un dolor de cabeza para Universidad de Chile. Las obras que se están realizando en el Estadio Nacional para los juegos Panamericanos que se desarrollarán en nuestro país el próximo año, el mal comportamiento de sus hinchas en Rancagua y las medidas sanitarias, se han convertido en un gran problema al momento de buscar un reducto para ejercer la localía.

Y si bien se logró un acuerdo con Unión Española, para jugar cuatro encuentros en el estadio Santa Laura, dicho contrato de arrendamiento no incluye los clásicos ante Colo Colo y Universidad Católica. Por eso, la entidad laica pensó en recibir a los albos en el Ester Roa de Concepción.

Para ello, en marzo de este año, se reunieron con todas las autoridades pertinentes y se avanzó en la reserva del coliseo. Lo mismo se hizo en Valparaíso, para poder tener un plan B, en caso de que pasara algo. Y eso sucedió. Según cuentan en el Centro Deportivo Azul, las restricciones sanitarias que sólo permiten un aforo de 10 mil personas, hacen inviable económicamente el traslado al sur.

Versión distinta a la que da el alcalde de dicha ciudad, Álvaro Ortiza, quien aseguró que los laicos no realizaron todos los trámites para poder jugar en el coloso penquista. “La única petición formal que ingresó la U fue una carta el 24 de mayo donde se nos solicitaba saber si el estadio estaba ocupado para el 31 de julio. Fue lo único”, detalló el edil. Luego agregó que “según lo que establece el Plan Estadio Seguro, el club solicitante debe ingresar una carta a la Delegación Presidencial, la cual nunca llegó. Por tanto, el evento no se llevará a cabo”, aseveró en la jornada de este martes.

¿Qué respondieron los universitario? El gerente deportivo, Manuel Mayo, no quiso meterse en el asunto, pero le hizo un guiño a la “catedral” del fútbol chileno. “La localía tiene injerencia en el rendimiento y así quedó demostrado el otro día en el Santa Laura, que nos acomoda bastante, porque la gente está muy encima y sabemos lo apasionado que es el hincha de la U”, aseveró.

Luego agregó que “eso nos ayuda, pues lo ganamos en el último minuto con mucho empuje de la gente y los necesitamos a todos y por eso seguimos pidiendo que se cuida la localía”. Por último, Mayo explicó que “el club está en las distintas tratativas, yo no puedo dar más información al respecto, porque no me toca en mi cargo estar en esas tratativas con Estadio Seguro o con el alcalde. Queremos jugar siempre donde nuestra gente pueda estar y hacerse sentir”.

La prioridad será el arquero

Pero no sólo de Superclásico se vive en la U. La conformación del plantel también es relevante y Mayo dejó claro cuál es la plaza que desean llenar. “La prioridad hoy en día es el arquero. Después, no tenemos la certeza para un cuarto refuerzo. Lo estamos analizando con Diego López (el entrenador) y lo comentaremos cuando lo tengamos decidido”, reveló el directivo.

Eso sí, Mayo dejó claro que el portero debe ser de nuestro país, para dejar la plaza que ocupaba Hernán Galíndez en otro puesto de la cancha. “No te puedo asegurar, pero probablemente será chileno. Y el cupo de extranjero lo dejaremos para otra opción” enfatizó.

Por último, fue presentado oficialmente Nery Domínguez y el argentino concluyó: “Vengo a tratar de aportar lo mio, lo que he aprendido en estos años, por lo que no me considero un salvador, ni mucho menos. Vengo ayudar a los chicos, pues hay plantel joven así también seguiré aprendiendo y juntos vamos a recorrer el camino que pueda ayudar al equipo”.