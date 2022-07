Galíndez se despide de la U: “Me voy porque debo privilegiar mi familia, mi carrera y la opción de jugar el Mundial”

La era del meta Hernán Galíndez duró solo seis meses. Un semestre convulsionado, marcado por la discreta campaña del equipo, además de una serie de mensajes en redes sociales, donde el portero y su familia se vieron salpicados por demanda de la federación chilena contra la ecuatoriana.

Después de un par de semanas de negociaciones, el representante del jugador Rodrigo Abadie logró mejorar la oferta de Aucas para que el golero regrese al país del Guayas.

Así, en un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, el arquero agradeció a Universidad de Chile y estableció las verdaderas razones de su partida del campeonato nacional.

“Junto con agradecer el apoyo que me ha brindado el club desde mi primer día en el Complejo Deportivo Azul, quiero aclarar públicamente que me voy de la Universidad de Chile porque debo privilegiar mi familia, mi carrera y la opción única de jugar una Copa del Mundo representando a Ecuador, la que se me presenta a los 35 años de edad”, comenzó el relato del futbolista.

Asimismo, explicó que “más allá del sostén y los beneficios que me ofreció la U para trabajar y desarrollarme, necesitaba regresar a Ecuador, pensando en pelear de la mejor forma la posibilidad de ser nominado para el Mundial de Qatar 2022. En la U estaba contento, trabajaba en las mejores condiciones que puede tener un jugador profesional, pero entendí que era imperante retornar a mi país para ser una alternativa real para la Selección”.

Otro de los puntos que quiso esclarecer fue las supuestas “amenazas” que habría recibido de algunos hinchas tras el caso de la acusación en contra de Byron Castillo.

“Debo aclarar también que no recibí amenazas ni me sentí en peligro, como se informó en medios de comunicación. Sí es verdad que mi familia se sintió incómoda con ciertos mensajes, principalmente en redes sociales, que yo en particular asumo como algo que lamentablemente se ha vuelto común en el fútbol en general. Por otro parte, debo reconocer que en el estadio y en la calle siempre me sentí apoyado por los verdaderos hinchas del club”, aseguró Galíndez.