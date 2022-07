Hernán Galíndez, en su arribo a Ecuador tras salir de la U: “Pasaron algunas cosas... Algunas son públicas, pero ya las aclaré”

Hernán Galíndez ya no es más jugador de la Universidad de Chile. El futbolista ecuatoriano llegó a un acuerdo con el cuadro azul para finalizar su vínculo contractual con el cuadro laico y así poder firmar con el Aucas, conjunto que milita en su país de origen. En su arribo al suelo que lo vio nacer, el meta se refirió a su salida del Romántica Viajero y detalló los motivos que lo hicieron dejar el fútbol chileno.

“Se hizo un acuerdo entre los dos clubes. Hubo una compra de parte del club así que nada. No soy jugador libre”, comenzó aclarando el arquero ecuatoriano. Y añadió: “Con el profe hablé, me llamó cuando estaba en Santiago todavía. Me gusta mucho el equipo que han armado, la forma de juego. Hay un equipo competitivo, con mucho compromiso. No solo del cuerpo técnico, sino que también de la dirigencia y de la hinchada. Es un proyecto que me llama mucho la atención, que me ilusiona mucho, así que trataré de ser un gran aporte”.

Sobre los detalles que le restan para sumarse a su nuevo club, el guardameta manifestó que únicamente le queda sumarse a las prácticas: “Falta llegar a Quito y ponerme a entrenar”.

El portero de la Tri, quien es una de las opciones del técnico Gustavo Alfaro para aparecer en la nómina de la selección ecuatoriana de cara al Mundial de Qatar, evitó hablar sobre los motivos que lo llevaron a abandonar la U y devolverse a su país. “Creo que, en su momento hablaré más, extrañaba mucho y es un momento en el que tengo que estar cerca del país. Entendí eso y estoy muy feliz de que haya podido suceder. Sin duda que me di cuenta que era más adecuado de lo que yo pensaba”, expresó.

De todas formas, reconoció brevemente que hubo algunos motivos para dejar la institución. “Pasaron algunas cosas, que algunas son públicas, pero ya las aclaré en un comunicado. Prefiero ya no hablar más de ese tema. Prefiero centrarme en el presente y en ser un buen aporte para el equipo”, concluyó.