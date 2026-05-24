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    EN VIVO

    En vivo: la UC copera recibe por primera vez al líder Colo Colo en el Claro Arena

    Los cruzados, que tienen un ojo puesto en la Libertadores, serán anfitriones del Cacique, que busca escaparse en la cima de la Liga de Primera.

    La UC recibe a Colo Colo por la Liga de Primera ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Universidad Católica 1-0 Colo Colo

    Actualiza el relato aquí

    Rossel, el más peligroso

    28′. Está imparable el joven delantero de la UC. Ahora tuvo un remate cruzado que se marcha ancho.

    En marcha

    25′. Vuelve la acción sobre el Claro Arena.

    Se interrumpe el partido

    22′. Un hincha se descompensa en las tribunas y obliga a la paralización del encuentro. Ingresa el cuerpo médico para atenderlo, ante el pedido de los futbolistas. Se espera que se retire en ambulancia.

    Otra vez muy cerca la UC

    15′. Es un asedio. Ahora Giani repite, con un tiro libre que se va por poco desviado.

    Tarjeta amarilla en Colo Colo

    14′. Arturo Vidal corta una jugada con la mano y es amonestado. Está totalmente sobrepasado por la rapidez de Rossel.

    Domina la UC

    11′. Un pivoteo del Cimbi Cuevas dejó en una buena posición a Giani, que se barre y la manda por encima. Son buenos pasajes del equipo de Garnero.

    Un mal registro del Rey

    10′. Arturo Vidal anota su segundo autogol consecutivo. El anterior ocurrió en la fecha pasada, en la goleada ante Ñublense.

    ¡Gol de la UC!

    8′. Juan Francisco Rossel se metió con todo hasta el área, llegó a línea de fondo y, en su intento por conectar con un compañero, Arturo Vidal se encuentra con la pelota y la manda en contra de su propio arco.

    Un fuera de juego que alertó a toda la UC

    5′. Un balonazo largo dejó mano a mano a Javier Correa, cuyo remate fue sacado en la línea del arco. Sin embargo, el juez asistente levanta el banderín para la calma de los cruzados.

    Primeras intenciones de la UC

    5′. Un par de centros cruzados inquietan el área del Cacique, pero el peligro se disipa rápidamente.

    ¡Comienza el partido!

    1′. La UC y Colo Colo disputan el clásico en el Claro Arena, en un duelo clave de la Liga de Primera.

    Equipos a la cancha

    Ya están los 22 protagonistas sobre el Claro Arena, para dar vida a un nuevo clásico entre la UC y Colo Colo.

    Las bajas de la UC de cara al duelo con Colo Colo

    ¿Cómo marchan en la Liga de Primera?

    Colo Colo es sólido líder con 27 puntos, lejos de los 22 que tiene el escolta Huachipato. La UC, por su lado, está cuarta con 20 unidades.

    La formación titular de Colo Colo en su visita al Claro Arena

    Sin Zampedri, la formación titular de la UC

    La UC recibe a Colo Colo en el Claro Arena

    Los cruzados, que tienen en mente el duelo contra Boca Juniors por la Copa Libertadores, quieren acercarse al Cacique, que es sólido puntero del campeonato.

    ¡Bienvenidos!

    Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo del diario La Tercera.

    Más sobre:en vivo"minuto a minuto"La UCColo ColoUniversidad CatólicaLiga de PrimeraFútbolFútbol chilenoFútbol internacional

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