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    Sylvia Eyzaguirre en comisión de Educación: proyecto que modifica el SAE “termina con el sistema” y plantea propuestas a la iniciativa

    La investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP) presentó a la comisión de Educación qué aspectos conideraba positivos y negativos del proyecto, entregando sus recomendaciones a la iniciativa.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Entrevista a Sylvia Eyzaguirre, investigadora senior del Centro de Estudios Publicos (CEP). Foto: Andres Perez Andres Perez

    Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP) asistió esta jornada como invitada a la comisión de Educación de la Cámara para abordar el proyecto del gobierno que busca modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE).

    Al respecto, Eyzaguirre, quien también presidió la mesa técnica convocada por el Ministerio de Educación del gobierno anterior con el objetivo de perfeccionar el SAE, hizo un primer punto frente a los parlamentarios para recordar que el objetivo de este sistema “es distribuir y asignar vacantes, que son escasas."

    “No tiene por objeto mejorar la calidad de la educación en Chile, no tiene por objeto crear nuevas vacantes en el sistema”, señaló.

    En este sentido, indicó, el problema de sobrecupo que concentran algunos establecimientos, no se va a solucionar cambiando el sistema de admisión.

    “El SAE va a ser más eficiente en la medida en que haya menos concentración de la demanda, y va a ser más ineficiente en la medida en que se concentre más la demanda”, explicó.

    En esta materia, la investigadora presentó los aspectos positivos que rescataba del proyecto presentado por el Ejecutivo, en donde destacó la introducción del mérito a partir de 7° básico, ya que “es una de las principales demandas de las familias”; así como también la posibilidad de selección por rendimiento académico para Liceos de Alto Rendimiento o de especialización temprana; la flexibilidad para seleccionar por criterios voluntarios, y flexibilidad para el sostenedor para disponer del 5% de los cupos.

    En cuanto a los aspectos negativos, por otra parte, la investigadora apuntó a que los dichos de la ministra María Paz Arzola sobre el proyecto, no se ven reflejados en el escrito, ya que propone eliminar la principal fortaleza del actual sistema de admisión.

    “La ministra ha sido enfática en decir que se proponen mejoras al SAE, manteniendo la unidad del sistema y su optimización. Yo creo que eso es muy valioso que así sea, pero atendiéndome al texto escrito, que es lo que uno puede evaluar, debo decir que en esa materia el proyecto entonces tiene graves falencias de redacción“, señaló.

    El proyecto termina con el SAE, y termina con la principal fortaleza del algoritmo del SAE, que es precisamente la optimización y la eficiencia”, sostuvo.

    “El proyecto propone dos subsistemas completamente independientes y no coordinados (...) además permite a los postulantes que no quedaron aceptados en colegios de elección mutua reordenar sus preferencias, lo que hace que el sistema no sea a prueba de estrategia”, sentenció.

    Respecto del contenido de los criterios de priorización, apuntó que el permitir seleccionar a todos los establecimientos de Chile por todo el total de su matrícula por rendimiento académico, “hace que no tenga sentido tener liceos de alto rendimiento, porque todos lo pueden ser”.

    Asimismo, advirtió, el texto "vulnera sus propios principios, como por ejemplo, el de acceso universal y acceso equitativo, al permitir la selección por comuna o por distancia”. Esto, indicó, ya que varias comunas en Chile no tienen oferta de enseñanza media ni de colegios técnico profesional y por tanto “esos niños van a tener una desventaja a la hora de postular”.

    Selección por rendimiento de forma acotada, sin entrevistas, y modificar PIE

    En cuanto a las sugerencias para la discusión del proyecto, Eyzaguirre expresó que los dos subsistemas de admisión propuestos “se pueden unificar perfectamente bajo un único sistema que optimice las vacantes a través del algoritmo de aceptación diferida”.

    Sumado a esto, la experta también propuso a la comisión la prohibición de las entrevistas como mecanismo de selección, aunque señaló que podría ser valioso tener entrevistas como mecanismo de información que puedan ser voluntarias.

    Asimismo, se mostró a favor de permitir la selección por rendimiento académico a partir de 7° básico, “pero de forma acotada para los establecimientos regulares”.

    Esto, “definiendo un porcentaje de la matrícula o de las vacantes para selección por mérito o priorizando al 5 o al 10% de los alumnos de mejor rendimiento, y darle a libertad absoluta a los liceos de alto rendimiento, para que ellos puedan seleccionar a sus estudiantes por rendimiento académico”.

    Asimismo, sugirió eliminar la selección por comuna y distancia, y diseñar un subsistema especial para estudiantes con necesidades educativas especiales para así lograr “una distribución más equitativa”.

    Como último punto, Eyzaguirre también recomendó modificar el PIE “para financiar todos los niños que tienen necesidades educativas especiales, que es algo que este proyecto no resuelve, y que también es una de las grandes demandas tanto de los sostenedores como de las familias del Chile”.

    Más sobre:NacionalMineducMinisterio de EducaciónSAE

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