El Mundial no solo produce figuras y efectos dentro del campo de juego. Una de las cualidades del principal evento futbolístico a nivel planetario es la extensión que genera en otros ámbitos de la vida. La tecnología es uno de ellos, pero hay muchos más. La educación, por ejemplo, suele aprovechar el fenómeno social vinculado al evento para transmitir de mejor forma los contenidos vinculados a los países participantes. Ni hablar del impacto que produce en la economía.

A nivel demográfico, también hay consecuencias. Muchos de los padres de los niños que nacen en los días en que se disputa el torneo ceden a una tentación: denominar a sus retoños como las principales figuras del certamen. Pasa en todos los países del mundo y, aunque la Roja no clasificó al que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, también en Chile.

45 Messi, dos Mbappé y 14 Haaland: el curioso efecto que el Mundial produce en Chile

En las últimas horas, el Registro Civil e Identificación dio a conocer una llamativa estadística: la de los niños chilenos que llevarán los nombres de las principales estrellas de la Copa del Mundo que se disputa en Norteamérica. “¡Fiebre mundialista en el Registro Civil! Un nuevo balance revela impacto del fútbol en los nombres de los chilenos“, enuncia la institución, mediante su cuenta oficial en X.

En el desglose hay situaciones llamativas. Pese a la intensa rivalidad que la Roja animó en los últimos años con Argentina, Lionel Messi, la máxima figura albiceleste recibe un especial reconocimiento. El recuento consigna que 4.085 niños chilenos llevarán el nombre de pila del astro. Y, más aún, 45 de ellos llevarán como denominación el apellido del rosarino.

Hay más casos. En el país hay 2.208 nuevos Ronaldo, en alusión a la máxima figura de Portugal, quien se despidió tempranamente de la fiesta. Además, se han registrado 341 Cristiano.

¡Fiebre mundialista en el Registro Civil! ⚽🇨🇱 Un nuevo balance revela impacto del fútbol en los nombres de los chilenos:



👑 Lionel: 4.085 (¡y 45 se llaman "Messi"!)

🐐 Ronaldo: 2.208 | Cristiano: 341

🇫🇷 Kylian: 972 (y 2 llamados "Mbappé")

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry: 1.923 | Jude: 199 pic.twitter.com/AAdg35TFns — Registro Civil e Identificación - Chile (@RegCivil_Chile) July 8, 2026

La campaña de Francia también ha provocado consecuencias en este sentido. 972 menores nacidos en estos días el país se llaman Kylian. Dos, derechamente Mbappé.

Para completar el cuadro, en Chile han nacido 83 Erling y 14 Haaland, otra muestra de que la pasión está absolutamente desbordada.

La explicación

Legalmente, no existen impedimentos para que los padres adopten estas denominaciones para sus niños. “La única limitante es que el nombre no sea extravagante, ridículo o cause un menoscabo para el niño”, especificó Omar Morales, en relación a la restricción que opera.

De hecho, ante una situación de ese tipo, el oficial a cargo del trámite está facultado para objetar la inscripción de un nombre que vulnere ese principio.