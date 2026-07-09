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    “Al único jugador al que Quico le regalaría su pelota sería a Lionel Messi”: Carlos Villagrán revela su pasión futbolera

    El icónico actor mexicano, pieza clave en El Chavo del 8, analiza el máximo evento futbolístico desde el personaje que encarna. Profundiza respecto de su admiración por La Pulga y los recuerdos que lo vinculan con el fútbol chileno.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Carlos Villagrán, en su paso por la Comic Con Chile 2026 (Foto: gentileza @piaignaciaf @dandiwarhol)

    Una de las pocas veces que Carlos Villagrán se separa de Quico, el entrañable personaje que lo ha transformado en un actor de culto en toda Latinoamérica y gran parte del mundo, es al hablar de fútbol. El cómico reconoce que el balompié significó dos cosas. Por un lado, su gran pasión y, por otro, su principal deuda: soñaba con convertirse en un jugador profesional.

    Lo más cerca que estuvo del campo de juego fue como reportero gráfico y periodista deportivo, en el diario El Heraldo, de su país. Y en la ficción, como parte del elenco de El Chanfle, donde interpretó a Valentino, una estrella del América. Una paradoja, considerando que el artista es fanático de Chivas de Guadalajara, el archirrival de Las Águilas. "Para mí fue maravilloso grabar esa película… me llamaba Valentino, delantero y aparte hacía reír, pero yo soy chiva, del Guadalajara, y me tuve que poner la playera del América. Me duró como cuatro meses el olor a azufre”, explicó en alguna oportunidad.

    “Al único jugador al que Quico le regalaría su pelota sería a Messi”: Carlos Villagrán revela su pasión futbolera

    Villagrán estuvo en el país. Fue uno de los invitados estelares a la Comic Con, que se realizó en Espacio Riesco, donde recibió un cariño proporcional a su legado. Habló de su carrera y del recuerdo eterno de la serie que inmortalizó al elenco que integró. Por supuesto, se refirió al vínculo con Chile. “Es toda una historia lo que nos sucedió cuando llegamos a Chile. Llegamos y era la época de Pinochet y declaró festivo el día de nuestra llegada. Suspendió labores y clases y se dejaron ir al aeropuerto. Entonces, el avión quedó atorado, ya no pudo llegar a su lugar de destino, y llegaron miles de personas rodeando el avión. Llegaron los milicos, metieron un autobús y nos dijeron que bajáramos la escalerilla rápido. Nos metieron al autobús. La gente nos tiraba la ropa, nos tomaban las manos. Fue increíble. Era una popularidad tremenda. Lo del Estadio Nacional también fue increíble”, resalta.

    Es en ese contexto que responde de buena gana un par de consultas de El Deportivo, orientadas al Mundial y a cómo se comportaría Quico, habitualmente reacio a prestarle sus juguetes a El Chavo, su mejor amigo, si una de las estrellas del evento que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá le solicitara su pelota (la redonda, se entiende; la cuadrada, que pidió varias veces, nunca le llegó).

    Primero, la mía era una pelotota, así”, responde, inicialmente, describiendo con ambas manos el tamaño de la suya, más parecida a una de playa. “No se me había ocurrido una pregunta así”, admite. Luego, entra en el juego. “A ver, a quién le regalaría, con todo cariño, mi pelota, autografiada y firmada... yo creo que al único jugador al que Quico le regalaría su pelota sería a Messi. Lo admiro mucho”, sentencia.

    Después, se centra en las razones que lo llevan a tal nivel de predilección hacia la figura argentina, con la que tiene algún emotivo registro de reconocimiento mutuo. “Todo el trabajo que ha hecho. Es el único que piensa medio segundo antes que el contrario. Inclusive llega a adivinar lo que va a hacer el contrario”, analiza.

    “Es el mejor”

    Incluso, zanja, desde esa misma perspectiva, una discusión candente: la del mejor futbolista de todos los tiempos. “He visto exagerados videos. Para mí, respeto la opinión de los demás, es el mejor. Por encima de Pelé y de Maradona”, establece.

    La postura termina desmarcándolo de Chespirito, confeso admirador de Maradona, a quien incluso visitó en La Noche del 10, el programa que condujo el astro transandino. “Sí, bueno, Chespirito no pensaba bien”, devuelve, a modo de broma, desatando varias risas. “Siempre digo tontería y media, porque, bueno, de eso vivo”, recalca, a modo de justificación.

    No es el único recuerdo futbolero al que alude en su intervención. También habla del cariño por la UC y por la Roja. “Vi jugar a Universidad Católica y me gustó mucho cómo jugó esa vez... Yo soy fanático de todo el fútbol. Me extrañó mucho no ver a Chile en el Mundial. Cuando veníamos a esto, pregunté por qué. Me dijeron que fueron varias causas. Uno de mis amigos me lo contó. Chile ganó un tercer lugar en un campeonato del mundo. Chile siempre ha sido muy poderoso. Le tenemos mucha admiración”, resalta.

    Sin embargo, al término, lanza una advertencia. “No quiero que me recuerden el 7-0″, enfatiza en alusión a la histórica goleada de la Roja en la Copa América Centenario, en la que el equipo nacional consiguió el bicampeonato de América.

    Más sobre:Carlos VillagránMundial 2026QuicoEl Chavo del 8La RojaUniversidad CatólicaLa UCMéxicoFútbolFútbol Internacional

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