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    “Los americanos quieren cuatro tiempos de 25 minutos”: la profecía de Diego Maradona que se cumple en el Mundial

    El astro argentino fue, siempre, un firme opositor a Estados Unidos. En ese plano, en pleno Mundial de Rusia adelantó el cambio que, en la práctica, produce la pausa de hidratación.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Diego Maradona, junto a Gabriel Batistuta, en un festejo en el Mundial de 1994.

    Diego Maradona fue uno de los principales detractores de Estados Unidos, en todas sus formas. El astro argentino se declaró un opositor político de los norteamericano y, por contrapartida, se mantuvo cerca de regímenes como los de Fidel Castro, en Cuba, y Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en Venezuela.

    A nivel deportivo, las diferencias eran las mismas, más allá de que el Diez también reconoció predilección por figuras de la NBA, como Michael Jordan. Tenía una visión profundamente distinta de la forma en que se administraba el deporte en el país más importante del mundo. Una de ellas es considerada, hoy, prácticamente como una predicción.

    “Los americanos quieren cuatro tiempos de 25 minutos”: la profecía de Diego Maradona que se cumple en el Mundial

    En 2018, en el marco del Mundial de Rusia, Maradona planteó un escenario que, en la práctica, se está produciendo en este Mundial. Las pausas de hidratación que la organización ha dispuesto en beneficio de los futbolistas han terminado dándole la razón a una proyección que el mejor futbolista del siglo XX, junto con Pelé, según la FIFA, planteó en el programa De la mano del 10, que realizaba junto con el relator uruguayo Víctor Hugo Morales.

    “¿Le gusta esa idea?”, le preguntó Morales. "No me gusta. Absolutamente“, respondió Maradona. La afirmación no era antojadiza y Maradona se encargó de dejarlo claro. ”Los americanos quisieron hacer cuatro tiempos de 25 minutos por la publicidad, ¿se acuerda que lo hablábamos? Cien minutos teníamos que jugar, ja", afirmó, como alusión a lo que pudo pasar en el Mundial de 1994.

    Esa vez, también arremetió con el resto de los países de Norteamérica, que hoy comparten la organización del Mundial. "Los canadienses serán buenos esquiadores, todo lo que quieran... acá sale ganando México cuando no lo merece. Porque en realidad, México gana dos partidos, llegan contra Brasil o Alemania, como me tocó a mí, y ¡pum!, afuera. Aeroméxico", proyectó, respecto del desarrollo que podría tener el certamen en curso.

    La proyección de Maradona se ha cumplido. Los partidos se detienen en en los minutos 22′ y 67′ y se prolongan por tres minutos. Es decir, prácticamente se cumplen las condiciones que anticipaba Maradona, en el sentido de fragmentar los encuentros en cuatro partes. De hecho, han surgido varios cuestionamientos respecto del efecto que la medida produce en el desarrollo de los partidos, cuyo trámite se ve alterado, generalmente en perjuicio del equipo que está dominando el juego.

    Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, ha defendido la innovación. “En un Mundial donde juegas ocho partidos en 39 días, es importante poder tener un momento para descansar“, ha dicho. Del espíritu de mostrar las instrucciones que reciben los jugadores durante la interrupción no queda nada. La transmisión televisiva se va directamente a lo que presumía Maradona: la exhibición de avisos publicitarios.

    Más sobre:MaradonaMundial 2026Diego MaradonaFIFAPausa de hidrataciónCooling breakFútbolFútbol Internacional

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