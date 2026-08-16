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    Alegatos de racismo y acoso: lo que se sabe tras la muerte de Jason Arday, exprofesor de Cambridge acusado de plagio

    El primer ministro del Reino Unido, Andy Burham, calificó la situación como "una tragedia en muchísimos niveles".

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen de @standuptoracismuk en Instagram

    Jason Arday (41), sociólogo y académico de la Universidad de Cambridge, fue encontrado sin vida el viernes. Su fallecimiento se enmarcó en las mediáticas inculpaciones de plagio que recibió durante las semanas previas a su muerte.

    Con un ingreso a los 37 años, era el profesor negro más joven del establecimiento educacional. Su credibilidad fue cuestionada por diversos medios británicos e internacionales, donde se le acusaba de plagiar el trabajo de otra persona en su tesis doctoral. Más allá de eso, también se había puesto en duda su trabajo benéfico, además de sus logros académicos y deportivos.

    Dentro de quienes cuestionaron su trabajo está Nathan Cofnas, quien se autodenomina como un “realista racial” y que fue removido de su trabajo en Cambridge en 2024, afirmó haber encontrado varios índices de plagio en el trabajo del sociólogo.

    De acuerdo con la BBC, Arday señaló que bajo el escrutinio de Cofnas se encontrarían errores similares en los documentos de otros académicos. Así, negó el plagio y afirmó que algunos de los errores de su trabajo académico inicial se debían a su autismo. Esto, porque utilizaba imitaciones para comprender la información.

    En medio de la polémica y las acusaciones, el doctor presentó su renuncia de manera pública: “Los años desde mi nombramiento han estado marcados por un nivel implacable de escrutinio público y ataques personales”, lamentó. “Si bien la crítica es una parte inevitable de la vida académica, lo que he experimentado ha ido mucho más allá del desacuerdo académico”, dijo.

    Nueve días después de dimitir, las circunstancias dieron un giro cuando el profesor fue encontrado muerto, el 14 de agosto. Su cuerpo fue ubicado en Battersea, al sur de Londres, según le reportó la Policía Metropolitana a CNN.

    Andy Burham, primer ministro del Reino Unido, calificó el fallecimiento del profesor como “una tragedia en muchísimos niveles”. Asimismo, la autoridad comentó que no es momento de apresurar juicios, sino que de reflexionar.

    Mediante un comunicado a través de la editorial Simon & Schuster UK, la familia de Arday afirmó que “la campaña de desinformación fue mucho para Jason, que había sido sujeto a una campaña de abuso sostenido desde que tomó el trabajo”.

    Patrick Vernon, activista y comentarista habilitó una plataforma para recaudar fondos y poder ayudar a los seres queridos del difunto con el funeral. La colecta ya superó la mitad del objetivo esperado, que es de £200 mil libras.

    El sociólogo “desafió suposiciones sobre quién pertenece a la academia y habló abiertamente sobre autismo, neurodiversidad, razas, inequidad y educación”, recordó el comentarista británico.

    Acusaciones de racismo

    Good Law Project, una organización sin fines de grupo dedicada a combatir la injusticia en el Reino Unido, alegó que “no puede caber ninguna duda de que la trágica muerte del doctor Arday fue el directo, previsible y previsto resultado de acoso de la prensa. Un elemento significativo en ese acoso fue el color de su piel”.

    Para este próximo lunes 17 de agosto se fijó una vigilia por el académico en la Plaza de Trafalgar. Desde la organización Stand Up to Racism UK, orientada a luchar contra la discriminación, también esperan manifestarse contra “políticas racistas responsables por su muerte”.

    “La prensa de la derecha y la ultraderecha han orquestado una caza de brujas racista que ha producido el resultado más trágico. Su real meta es sugerir que las personas negras solo reciben promociones por el color de su piel, en lugar de sus habilidades”, declararon.

    Imagen de @blackthingsuk en Instagram

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