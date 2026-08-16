Trump anuncia una “reducción sustancial” de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo una “reducción sustancial” de los tradicionales ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur.

En un mensaje publicado en redes sociales, el presidente esgrime tres motivos que le han llevado a esta decisión: la “muy buena relación” que mantiene con el líder norcoreano, Kim Jong Un; el coste de los ejercicios militares y el recelo de las autoridades de Seúl a sumarse a la guerra contra Irán.

“Basándome en mi excelente relación con Kim Jong Un, de Corea del Norte, no me complace que Estados Unidos haya accedido hace tiempo a participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur”, ha explicado Trump sobre unos ejercicios que “no solo son costosos, con gran parte de los gastos sufragados por Estados Unidos”

Los ejercicios, considerados un pilar fundamental estratégico en la región del Indo-Pacífico, envían según Trump una señal “totalmente inapropiada y hostil a un país que”, Corea del Norte que, según Trump, se ha mostrado “pacífico y respetuoso” desde que regresó al poder.

Además, y “aunque no guarda mucha relación”, Trump ha afeado al presidente surcoreano, Lee Jae Myung, su negativa a unirse a la “desnuclearización” de la República Islámica de Irán, como el presidente de Estados Unidos denominó en primer lugar a las negociaciones con Teherán para garantizar la naturaleza de su programa nuclear y después como objetivo de la campaña militar que libra contra Teherán desde febrero.

Llamado desde Corea del Sur

El anuncio de Donald Trump se da horas después de que se conociera que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, llamara a Corea del Norte a iniciar conversaciones para poner fin formalmente a la guerra de Corea, conflicto que permanece técnicamente abierto desde hace más de 70 años.

“Dejemos de lado nuestras intenciones de amenazarnos mutuamente y comencemos a dialogar para poner fin a esta prolongada guerra como partes directamente involucradas. En el proceso, también podríamos discutir formas efectivas de detener las capacidades nucleares de Corea del Norte”, planteó el líder surcoreano, en medio de una ceremonia por el 81° aniversario de la liberación de Corea del dominio colonial japonés.

En la oportunidad, Lee Jae Myung también destacó la intención de que ambos gobiernos avancen hacia una “coexistencia pacífica y un crecimiento mutuo”, junto con establecer un sistema de seguridad para reducir las tensiones y prevenir nuevas crisis.