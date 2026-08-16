¿Por qué Colo Colo jugará de color metal frente a O’Higgins?

Colo Colo sorprende con una nueva indumentaria para enfrentar el partido contra O’Higgins por la fecha 19 de la Liga de Primera. La indumentaria toma como inspiración el metal de la Copa Libertadores de 1991 para transformar 35 años de gloria en una camiseta que celebra la historia, el legado y la conquista más importante del de los albos.

En honor a esta hazaña, adidas presentó la tercera camiseta de Colo Colo para la temporada 2026, una equipación que nace bajo el concepto “Forjar la historia”, llevando a la camiseta la esencia de una conquista que se convirtió en un símbolo eterno.

El concepto hace referencia directamente al proceso de forjar el metal y a la materialidad que representa la camiseta. Su tono metálico es utilizado como símbolo de gloria, inspirado en el metal de la copa que Colo Colo levantó en 1991. De esta manera, el diseño y los colores de la prenda toman como referencia aquel trofeo para trasladar su significado a una nueva generación, convirtiendo un hito histórico en una pieza que se viste con orgullo.

Uno de los elementos protagonistas del diseño es el signoff que incorpora el “91”, en referencia al año en que el Cacique conquistó América, acompañado por el mensaje “La Copa se mira y se toca”. Esto conecta directamente con la historia del club y refuerza la idea central de la campaña: aquella copa que alguna vez fue levantada por un equipo histórico ahora vuelve a hacerse presente.

Así, la tercera camiseta se transforma en mucho más que una nueva indumentaria. Es una forma de tocar la historia, de llevarla puesta y de mantener vigente una conquista que marcó un antes y un después para Colo Colo. El recuerdo de 1991 deja de estar únicamente en las fotografías y en la memoria de los hinchas para convertirse en parte del presente del club.