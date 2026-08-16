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    Los millones que comprometió Independiente a la U para sellar el fichaje de Franco Calderón

    El central dejará Universidad de Chile y partirá al Rojo en calidad de préstamo. La operación tiene un cargo tanto por la cesión como por la opción de compra.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Franco Calderón es el nuevo refuerzo de Independiente. Foto: Photosport. DIAESPORTIVO/PHOTOSPORT

    Franco Calderón finalizó su etapa en Universidad de Chile. El defensor 28 años dejará a la U, que tuvo un movido mercado de fichajes, y partirá cedido a Independiente de Avellaneda.

    El zaguero se sumará al Rojo en calidad de préstamo hasta diciembre de 2027, con un cargo de US$ 120 mil y una opción de compra por el 80% del pase de US$ 1,2 millones.

    Fue el propio elenco argentino que oficializó su llegada: “¡Franco Calderón es el cuarto refuerzo de Independiente!”, escribió el Rojo en sus redes sociales.

    “El defensor llega a préstamo hasta diciembre de 2027, con un cargo de USD 120.000 y con opción de compra por el 80% del pase de USD 1.200.000. En caso se ejecutarse la cláusula, se descontará el monto del cargo. ¡Bienvenido al Rey de Copas!”, detalló el cuadro de Avellaneda.

    No era considerado por Gago

    Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, se había referido a la opción de que el defensor abandonara el club. La exministra dio detalles del interés que generó en diferentes clubes y reveló los acercamientos con Independiente.

    “Respecto a Franco Calderón, ha existido interés de varios clubes argentinos. Con uno de esos clubes, Manuel Mayo está en conversiones que son avanzadas para un préstamo y esperemos que se puedan concretar para que ocurra lo mejor para el jugador. Si eso sucede, lo más probable es que sea pronto. Y en caso de que no, felices de contar con Franco”, aseguró.

    De esta manera, el defensor transandino cerró su etapa en la U, logrando disputar 100 partidos. Vistió la camiseta azul por dos años y medio tras arribar la CDA en 2024, bajo la dirección de Gustavo Álvarez.

    Precisamente, el exentrenador estudiantil y actual DT de Liga de Quito se interesó en contar con Calderón luego de que este perdiera de terreno en Universidad de Chile.

    Fernando Gago no lo tenía en consideración, situación que se acrecentó simbólicamente luego de que se sellara el retorno de Igor Lichnovsky. Finalmente, el zaguero partió a Independiente.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraFútbol ArgentinoUniversidad de ChileLa UFranco CalderónIndependienteIndependiente de AvellanedaCecilia PérezFernando Gago

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