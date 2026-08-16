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    Política

    Gael Yeomans se impone en elección interna del Frente Amplio: liderará el partido por los próximos dos años

    El resultado, que en un primer reporte da como ganadora a la diputada, debe se ratificado por el Tribunal Supremo de la colectividad. Constanza Martínez, quien buscaba la reelección, reconoció su derrota y extendió sus felicitaciones a la próxima timonel del partido.

    Por 
    Felipe Rivera
    Yeomans se impone en resultados preliminares de elección interna del FA y queda ad portas de liderar el partido Andres Perez

    La diputada Gael Yeomans se impuso en las elecciones internas del Frente Amplio (FA) y quedó ad portas de ejercer la presidencia de la colectividad durante los próximos dos años, en una definición que enfrentó a su sector con el encabezado por la actual timonel del partido, Constanza Martínez.

    De acuerdo con los resultados preliminares de la elección de la Directiva Nacional, la opción “Unidad para Avanzar: Defendamos Chile con Firmeza” obtuvo 5.667 votos, equivalentes al 54,71% de los sufragios emitidos.

    En tanto, “Frente Amplio para Chile” consiguió 4.353 preferencias, correspondientes al 42,03%.

    De ratificarse el resultado, Yeomans asumirá la conducción del partido, mientras que Constanza Martínez quedará como secretaria general de la nueva directiva.

    En total, 10.358 personas participaron de la elección, cifra equivalente al 18,45% del padrón habilitado. Además, se contabilizaron 291 votos blancos, correspondientes al 2,81%, y 47 nulos, equivalentes al 0,45%.

    Durante la primera jornada electoral, ambas candidatas habían llamado a fortalecer la participación interna y coincidieron en la necesidad de realizar una autocrítica tras las últimas derrotas electorales de la izquierda.

    Yeomans sostuvo, tras emitir su voto, que la existencia de una competencia interna constituía “un triunfo” para el Frente Amplio y planteó como uno de los principales desafíos construir “una alternativa frente al gobierno de José Antonio Kast” y también “una alternativa de futuro”.

    Martínez, por su parte, había destacado el proceso de unificación experimentado por el partido y señalado que la elección determinaría “el rumbo que tenga nuestro partido en los próximos dos años”, en un contexto en que, afirmó, “la ultraderecha avanza”.

    Por lo pronto, se espera que el resultado sea oficializado desde la colectividad en las próximas horas. Esto debido a que aún debe ser ratificado por el Tribunal Supremo del partido.

    Constanza Martínez reconoce derrota

    Tras conocerse los resultados al interior de la colectividad, Constanza Martínez reconoció su derrota a través de X. “Un saludo fraterno a la diputada Gael Yeomans, quien asumirá la presidenta del Frente Amplio. Seguiremos trabajando construyendo Frente Amplio junto a todas y todos quienes integrarán la nueva Dirección Nacional”.

    “El Frente Amplio es un partido vivo, que debate y decide su propio rumbo. Mi sincero agradecimiento a la militancia que participó activamente y validó este proceso democrático”, sumó.

    Al cierre, Martínez también extendió “todo mi cariño a quienes fortalecen nuestra orgánica en cada rincón del país y que asumirán los mandatos de nuestro Congreso para consolidar este nuevo periodo partidario”.

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