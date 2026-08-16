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    Carmona critica conducción del gobierno de Kast y plantea que “deberíamos pedir que renuncie todo el gabinete”

    "Esto no es el cierre del último año del curso, es una tarea muy seria y muy importante. Se abrieron expectativas y se hicieron compromisos que no se están cumpliendo”", arremetió el presidente del PC.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Carmona critica conducción del gobierno de Kast y plantea que “deberíamos pedir que renuncie todo el gabinete”

    Lautaro Carmona, timonel del Partido Comunista (PC), afirmó que deberían pedir la retirada de todo el gabinete, a raíz de la reciente salida de la ministra del Deporte, Natalia Duco.

    En conversación con la radio Nuevo Mundo, Carmona apuntó a una crisis de vocación en el servicio público, con relación a las causas que llevaron al recambio de la ex lanzadora de bala y su subsecretario Andrés Otero. En concreto, Duco se vio enfrascada en una polémica por el mal uso de un vehículo fiscal, agravada tras un video publicado por La Tercera.

    “¿Qué pasa con funcionarios de los aparatos públicos que cometieron la falta y que han cometido titulares con rango de ministra, haciendo uso abusivo de los medios del Estado? Ellos quieren achicar el Estado, yo no sé, se van a quedar sin auto y, ¿cómo se van a ir a la fiesta? Ahí van a tener un lío", ironizó el líder comunista.

    Recién regresado desde Cuba por el centenario de Fidel Castro, Carmona señaló que “aquí se arreglan las cosas entre baile y baile, entre copete y copete, salir. Esto no es el cierre del último año del curso, es una tarea muy seria y muy importante. Se abrieron expectativas y se hicieron compromisos que no se están cumpliendo”.

    En este sentido, afirmó que considera que “nosotros hemos sido un poco benevolentes” en “función de las víctimas de esta situación, que es el pueblo llano, los beneficiarios de políticas públicas”.

    Por lo mismo, declaró que “es un hecho grave, nosotros deberíamos pedir que renuncie todo el gabinete y que vayan dando la prueba”. Así, la autoridad del PC responsabilizó al Presidente José Antonio Kast, quien “descentralizó autoridad” y le entregó tareas a la secretaria de Estado, quien a su vez delegó labores al subsecretario.

    “Ahora quedó en vacío eso. Luego hay un ridículo en lo que es la despedida, la consideración con la ministra: ‘muchas gracias, a cualquiera le pasa’. Es que este no es cualquier cargo. Yo pido que comparen al exministro Jaime Pizarro con esta ministra del Deporte, a ver si a cualquiera le pasa. Le pasa a los que no saben servir a la comunidad”, zanjó.

    Carmona critica conducción del gobierno de Kast y plantea que “deberíamos pedir que renuncie todo el gabinete” PEDRO RODRIGUEZ

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