Bomba al mercado: en España confirman la llegada de Rodri al Barcelona

Bomba al mercado en el fútbol europeo. De acuerdo al sitio Marca, se acabó la teleserie por el fichaje de Rodri. El volante, que fue galardonado con el premio al mejor jugador del Mundial 2026 tras consagrarse con España, deja el Manchester City y se transforma en el nuevo refuerzo estrella del Barcelona de cara a la temporada 2026-27.

La negociación llegó a su fin luego de varias semanas de intenso diálogo. El cuadro mancuniano ya se había resignado en la intención de retenerlo, porque el jugador había manifestado el deseo expreso de recalar en el elenco de Cataluña. Incluso, el madrileño se había dado el lujo de rechazar el interés de Florentino Pérez, quien había garantizado su contratación como promesa de campaña a la hora de asumir en la presidencia de los merengues.

Sin embargo, desde la administración inglesa habían puesto obstáculos. Los Ciudadanos fijaron 80 millones de euros como el monto establecido para dejarlo partir, algo que, en un principio, los culés no estaban dispuestos a pagar.

Rodri deja el Manchester City y aterriza en el Barcelona. MOLLY DARLINGTON

La dirigencia comandada por Joan Laporta se mostró reticente a la hora de desembolsar mucho dinero. En primer lugar, ofrecieron 45 millones de euros, algo que, por obvias razones, fue automáticamente rechazado por el City. Luego, en las ofertas venideras, sumaban cinco millones de la divisa europea para intentar que los mancunianos bajaran sus pretensiones. Finalmente, en Etihad aflojaron al quinto intento, cuando aceptaron el monto final de 75 millones de la misma moneda más variables. Trato cerrado.

De esta manera, Rodri aterriza en el Camp Nou y deja atrás una larga y exitosa estadía con el Manchester City. El mediocampista se despide de los Citizens con un palmarés de ídolo absoluto: conquistó cuatro Premier League de forma consecutiva, una UEFA Champions League, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes, dos Copa FA, cuatro Copas de la Liga y una Community Shield. Además, en la campaña 2023-24 ganó el Balón de Oro por encima de Vinícius.

Por otro lado, su arribo a los blaugranas representa la tercera incorporación para la escuadra que comanda Hansi Flick. El vigente campeón de la Copa del Mundo se suma al inglés Anthony Gordon, que llegó desde el Newcastle, y al alemán Karim Adeyemi, que viene proveniente desde el Borussia Dortmund.