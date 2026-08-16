SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    GORE RM volverá a ser citado por auditoría de $55 millones anulada por Tribunal de Contratación Pública

    La Comisión de Control de Gestión y Fiscalización busca conocer cuánto se ha ejecutado de la auditoría, qué productos fueron entregados y qué pagos se han realizado, luego de que el Tribunal de Contratación Pública declarara ilegal y arbitraria su adjudicación. La nueva citación está proyectada para fines de agosto.

    Por 
    Felipe Rivera
    Imagen referencial. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El Gobierno Regional Metropolitano (GORE) será citado nuevamente ante la Comisión de Control de Gestión y Fiscalización del Consejo Regional el próximo 24 de agosto, luego de que sus representantes no expusieran sobre el estado actual de una auditoría externa adjudicada por $55 millones y cuya contratación fue posteriormente anulada por el Tribunal de Contratación Pública.

    La instancia busca despejar qué ocurrió con la auditoría de los estados financieros del GORE correspondientes a los años 2021, 2022, 2023 y 2024, luego de que el tribunal declarara ilegal y arbitraria la resolución que entregó el contrato a Surlatina Auditores Limitada.

    En la sesión anterior de la Comisión de Control de Gestión, los representantes del Gobierno Regional participaron y expusieron en los otros dos puntos de la tabla, pero no se presentaron a abordar el estado de avance de la auditoría.

    La citación buscaba obtener información sobre el nivel de ejecución del contrato, los productos comprometidos y entregados, los pagos efectuados, las actuaciones administrativas realizadas y las medidas adoptadas respecto de la continuidad o término del proceso.

    GORE será citado nuevamente el 24 de agosto por auditoría de $55 millones tras no exponer ante comisión fiscalizadora. En la imagen, Sergio Morales.

    El presidente de la Comisión de Control de Gestión y Fiscalización, Sergio Morales, sostuvo que el objetivo no era volver a discutir la sentencia, sino determinar en qué situación quedó la auditoría.

    “Por eso citamos al Ejecutivo para conocer algo tan básico como el estado actual de la auditoría. No lo citamos para discutir la sentencia, sino para saber cuánto ha avanzado, qué se ha entregado y en qué situación se encuentra”, señaló.

    “El Ejecutivo participó de la comisión y expuso los otros dos puntos de la tabla, pero justamente en el punto de la auditoría no se presentó a exponer. En vez de despejar las dudas, hoy tenemos más preguntas que respuestas”, agregó.

    Tribunal anuló la adjudicación de la auditoría

    El conflicto se originó en la licitación para realizar una auditoría externa a los estados financieros del Gobierno Regional correspondiente a los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024.

    El contrato fue adjudicado el 19 de junio de 2025 a Surlatina Auditores Limitada, por un monto de $55 millones. Otro de los oferentes, Fortunato y Asociados Limitada, impugnó posteriormente el proceso ante el Tribunal de Contratación Pública.

    La controversia estuvo centrada en la documentación técnica presentada por la empresa adjudicataria.

    Las bases establecían que los antecedentes calificados como “esenciales” debían encontrarse disponibles al momento de la apertura de las ofertas. Surlatina presentó el Anexo N°5, correspondiente a su propuesta técnica, pero no incorporó los archivos que contenían la metodología propuesta y la Carta Gantt.

    GORE será citado nuevamente el 24 de agosto por auditoría de $55 millones tras no exponer ante comisión fiscalizadora. Imagen referencial.

    La apertura se efectuó el 26 de mayo de 2025. Posteriormente, el 9 de junio, el GORE solicitó mediante un foro inverso que Surlatina incorporara esos documentos, lo que la empresa hizo ese mismo día.

    El Gobierno Regional defendió que se trataba de un “mero error formal”, entre otros argumentos porque los archivos habían sido creados antes del cierre de las ofertas y no incidían directamente en el puntaje obtenido.

    El tribunal rechazó esa interpretación. Determinó que la metodología y la Carta Gantt formaban parte del contenido técnico esencial de la propuesta y que no correspondía permitir que esos antecedentes fueran incorporados una vez abierto el proceso.

    En su sentencia del 29 de mayo de 2026, concluyó que permitir a Surlatina completar posteriormente el núcleo técnico de su oferta constituyó “un privilegio indebido que vicia el procedimiento”. Como consecuencia, declaró ilegal y arbitraria la adjudicación y la dejó sin efecto.

    Morales planteó que ese antecedente obliga al Gobierno Regional a aclarar qué consecuencias tuvo el fallo sobre la auditoría.

    “El Tribunal declaró ilegal y arbitraria la resolución que adjudicó esta auditoría y estableció que permitir al adjudicatario completar posteriormente el núcleo técnico de su propuesta constituyó un ‘privilegio indebido que vicia el procedimiento’. Frente a un antecedente de esa magnitud, es legítimo preguntarnos cómo afecta esto la confianza que necesariamente debe existir en una auditoría externa de esta importancia. Esa es una duda que el Gobierno Regional debe despejar”, afirmó.

    Las preguntas que deberá responder el GORE

    El fallo no ordenó entregar automáticamente el contrato a Fortunato y Asociados. En cambio, estableció que el GORE debía adoptar una decisión fundada respecto de si correspondía retrotraer el proceso licitatorio o si, considerando el grado de ejecución alcanzado, la necesidad pública que motivó la contratación ya había sido satisfecha.

    Ahí radican precisamente algunas de las interrogantes que la comisión busca esclarecer.

    Entre ellas están cuánto de la auditoría alcanzó a ejecutarse, cuánto dinero se pagó efectivamente a Surlatina, qué productos fueron entregados, si los informes correspondientes a los cuatro ejercicios fueron completados y qué medidas administrativas adoptó el GORE después de conocerse la sentencia.

    Para Morales, el período examinado hace especialmente relevante obtener esas respuestas.

    “Estamos hablando de una auditoría especialmente relevante porque comprende los años 2021 a 2024, precisamente el período anterior, en el que conocimos distintos casos y cuestionamientos públicos sobre el uso y control de recursos del Gobierno Regional. Por esos antecedentes necesitamos el mayor nivel posible de certeza y confianza”, afirmó.

    Lee también:

    Más sobre:GOREGobierno Regional MetropolitanoConsejo Regional MetropolitanoAuditoría externaSantiagoNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump anuncia una “reducción sustancial” de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur

    EE.UU. promete a Hamas retirada israelí de Gaza en paralelo al desarme de las milicias

    Carmona critica conducción del gobierno de Kast y plantea que “deberíamos pedir que renuncie todo el gabinete”

    Seguidilla de sismos frente a Valparaíso: expertos advierten que no permite anticipar un gran terremoto

    Amplían hasta el martes la detención de cinco implicados en muerte de adolescente en Frutillar

    Alegatos de racismo y acoso: lo que se sabe tras la muerte de Jason Arday, exprofesor de Cambridge acusado de plagio

    Lo más leído

    1.
    Seguidilla de sismos frente a Valparaíso: expertos advierten que no permite anticipar un gran terremoto

    Seguidilla de sismos frente a Valparaíso: expertos advierten que no permite anticipar un gran terremoto

    2.
    Carabineros rescata a dos funcionarios de migración bolivianos que permanecían aislados por sistema frontal

    Carabineros rescata a dos funcionarios de migración bolivianos que permanecían aislados por sistema frontal

    3.
    Yáñez cuestiona transmisión en vivo de Operación Cancerbero y advierte riesgos para la seguridad

    Yáñez cuestiona transmisión en vivo de Operación Cancerbero y advierte riesgos para la seguridad

    4.
    Tras persecución por la Serena: Carabineros incautan más de un millón de pesos en jarabes de codeína

    Tras persecución por la Serena: Carabineros incautan más de un millón de pesos en jarabes de codeína

    5.
    PDI investiga paradero de Thae Loiza Galaz, exconcejala de Graneros desaparecida hace 11 días

    PDI investiga paradero de Thae Loiza Galaz, exconcejala de Graneros desaparecida hace 11 días

    6.
    Más de 50 vehículos, helicópteros y cuatros horas en YouTube: el performático despliegue del gobierno para trasladar reos

    Más de 50 vehículos, helicópteros y cuatros horas en YouTube: el performático despliegue del gobierno para trasladar reos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    Vientos, nevadas y precipitaciones: ¿Qué sectores han suspendido sus clases en el norte?

    Vientos, nevadas y precipitaciones: ¿Qué sectores han suspendido sus clases en el norte?

    DMC alerta por nevadas y vientos moderados a fuertes en regiones del norte grande y chico

    DMC alerta por nevadas y vientos moderados a fuertes en regiones del norte grande y chico

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    Vientos, nevadas y precipitaciones: ¿Qué sectores han suspendido sus clases en el norte?
    Chile

    Vientos, nevadas y precipitaciones: ¿Qué sectores han suspendido sus clases en el norte?

    Carmona critica conducción del gobierno de Kast y plantea que “deberíamos pedir que renuncie todo el gabinete”

    Seguidilla de sismos frente a Valparaíso: expertos advierten que no permite anticipar un gran terremoto

    Fontaine anuncia la entrega de resultados de Codelco por división y pide más facilidades para alianzas con los privados
    Negocios

    Fontaine anuncia la entrega de resultados de Codelco por división y pide más facilidades para alianzas con los privados

    Multimillonario y cofundador de Palantir ingresa a la propiedad de la petrolera argentina Vista

    La IA ya entró a los estudios de abogados

    Los perros pueden distinguir diferentes emociones negativas de los humanos, según un reciente estudio
    Tendencias

    Los perros pueden distinguir diferentes emociones negativas de los humanos, según un reciente estudio

    El café puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad hepática, según un reciente estudio

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia

    ¿Por qué Colo Colo jugará de color metal frente a O’Higgins?
    El Deportivo

    ¿Por qué Colo Colo jugará de color metal frente a O’Higgins?

    En vivo: Colo Colo recibe a O’Higgins para mantener su ventaja en la cima de la Liga de Primera

    Bomba al mercado: en España confirman la llegada de Rodri al Barcelona

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”
    Cultura y entretención

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”

    Manuela Martelli: “La generación que creció durante la transición es, para mi gusto, una generación muy dormida”

    Jungle, bajo el sol: “Siempre hemos escuchado mucha música latina”

    Trump anuncia una “reducción sustancial” de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur
    Mundo

    Trump anuncia una “reducción sustancial” de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur

    EE.UU. promete a Hamas retirada israelí de Gaza en paralelo al desarme de las milicias

    Alegatos de racismo y acoso: lo que se sabe tras la muerte de Jason Arday, exprofesor de Cambridge acusado de plagio

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”
    Paula

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta