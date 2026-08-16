Amplían hasta el martes la detención de cinco implicados en muerte de adolescente en Frutillar

La detención de las cinco personas vinculadas a la muerte de un adolescente de 17 años en Frutillar, Región de Los Lagos, fue ampliada hasta este martes. En tanto, continúan las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Los detenidos corresponden a tres hombres y dos mujeres, quienes permanecerán bajo custodia de Gendarmería hasta la audiencia fijada ante el Tribunal de Garantía de Puerto Varas.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado en el sector Pantanosa de Frutillar, cuando la víctima fue agredida en la vía pública en el contexto de una riña.

Según los primeros antecedentes, la víctima habría sido agredida con un arma blanca, resultando con lesiones en una de sus extremidades inferiores. Los vecinos del sector la trasladaron hasta el Hospital de Frutillar, donde falleció a pesar de los esfuerzos del personal médico.

Si bien las primeras diligencias fueron desarrolladas por Carabineros, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía, que instruyó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) realizar las pericias correspondientes para establecer la dinámica de los hechos y determinar la eventual participación de los cinco detenidos.

La ampliación de la detención permitirá al Ministerio Público reunir antecedentes antes de la audiencia del martes, instancia en que se resolverá la situación procesal de los involucrados.