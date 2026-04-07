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    Con Maradona y Riquelme: el histórico partido que protagonizaron la UC y Boca Juniors en La Bombonera

    En 1997, un amistoso enfrentó a ambas escuadras, en Buenos Aires. Para los transandinos terminó transformándose en un hito.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Diego Maradona y Juan Román Riquelme, en ese histórico partido ante la UC, en 1997.

    Boca Juniors vuelve a enfrentar a Universidad Católica. Ahora, por el debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. El encuentro entre las escuadras de Daniel Garnero y Claudio Úbeda comenzará este martes, a las 20.30 horas, pero se viene ‘jugando’ hace varias semanas. Antes de que ruede el balón, la preocupación estuvo puesta en la seguridad. Principalmente, por la visita de los fanáticos visitantes. Finalmente, dos mil de ellos podrán ingresar al Claro Arena.

    En la historia xeneize, hay un choque ante los cruzados que quedó marcado a fuego. Ni siquiera fue por los puntos. Se jugó en La Bombonera y para los cruzados es un recuerdo feliz: ese 18 de agosto de 1997, se impusieron por 3-2. David Bisconti, con un doblete, y Aníbal González marcaron los tantos estudiantiles. Diego Latorre y Rodolfo Arruabarrena marcaron para los xeneizes. Álex Varas atajó un penal.

    Con Maradona y Riquelme: el histórico partido que protagonizaron la UC y Boca Juniors

    Para Boca y el fútbol argentino, el duelo terminó transformándose en histórico. No por el resultado ni por el rival, sino por una particular situación: fue la primera vez que Diego Maradona y Juan Román Riquelme jugaron juntos. El primero, una figura consagrada de sobra a nivel mundial. El segundo, un proyecto que había despuntado en Argentinos Juniors y que se transformaría en leyenda en los xeneizes, al punto de que llegaría a ser considerado el máximo ídolo en la historia del club, que actualmente preside.

    "Si estoy en la cancha es porque me quiero divertir. Hablé con Macri y se tranquilizó, y eso es mucho. Tenemos un buen plantel pero queremos tener un gran plantel”, declaró el Diez en la antesala del encuentro. Riquelme, respetando los rangos, utilizó una numeración que hoy le resultaría impropia: el 7.

    La UC saltó a la cancha con Alex Varas, Andrés Romero, Dante Poli, Miguel Ramírez, Nelson Garrido, Ricardo Lunari, Mario Lepe, Jaime Pizarro, Luis Pérez, David Bisconti y Alberto Acosta.

    Los transandinos, que tenían en la banca a Héctor Veira, el Bambino, comenzaron el duelo con Abbondanzieri; Sergio Castillo, Traverso, Fabbri, Arruabarrena; Toresani, Alfredo Berti, Riquelme; Maradona; Latorre y Rambert.

    Un penal inusual

    El penal que atrapó Varas tiene una historia particular. Con Maradona y Riquelme en el campo de juego, el encargado de ejecutarlo fue Sebastián Rambert. Pascualito venía siendo infalible, pero sintió la presión de tener al máximo ídolo del fútbol argentino, un especialista en la materia, detrás. "Hasta ese entonces -por 1997-, los penales los pateaba yo, hasta que vino Maradona. Los hacía. No tenía un penal errado. Maradona había errado varios y prometió que no pateaba más. Era un quilombo: la Bombonera gritando ‘Maradooo’. Para mí era hacer todo lo más lento posible hasta que diga: ‘Dame, lo pateo yo’. Pero Diego me aplaudía. Toda la gente quiere que lo patees vos, lo pateo yo y lo erro... ¿Qué necesidad?”, recordó en 2003, a TyC Sports.

    Maradona, en uno de esos gestos que lo caracterizaron y que no siempre se supieron, le ofreció todo su respaldo. Y no solo en palabras. “Vamos a entrenar en la semana y me encuentro con Cóppola (Guillermo, el representante de Diego), que me dice: ‘Pascualito, Diego quiere hablar con vos’. Termina de entrenar y me juntan a hablar con Maradona. Y lo que tenía era esto: ‘Te quiero pedir disculpas. No sabés lo mal que me sentí después del partido. Esto no se va a volver a repetir. Yo prefiero que me puteen a mí a que tengan que putear a un compañero mío por culpa mía”, reveló Rambert.

    Más sobre:La UCUniversidad CatólicaCruzadosBocaBoca JuniorsMaradonaDiego MaradonaRiquelmeJuan Román Riquelme

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