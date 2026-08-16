Constanza Martínez reconoce triunfo de Gael Yeomans en elección interna del Frente Amplio: “Seguiremos construyendo”

La actual presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, reconoció el triunfo preliminar de la diputada Gael Yeomans en las elecciones internas de la colectividad y valoró el proceso de participación desarrollado para definir a la nueva dirección nacional del partido.

A través de un mensaje publicado tras conocerse los resultados, Martínez envió “un saludo fraterno” a Yeomans y comprometió su disposición a continuar trabajando junto a la futura presidenta del partido y los integrantes de la nueva conducción.

“Un saludo fraterno a la diputada Gael Yeomans, quien asumirá la presidencia del Frente Amplio. Seguiremos trabajando y construyendo Frente Amplio junto a todas y todos quienes integrarán la nueva dirección nacional”, señaló.

De acuerdo con los resultados preliminares, la lista “Unidad para Avanzar: Defendamos Chile con Firmeza”, encabezada por Yeomans, obtuvo 5.667 votos, equivalentes al 54,71% de los sufragios emitidos.

En tanto, la lista “Frente Amplio para Chile”, vinculada a la actual conducción de Martínez, alcanzó 4.353 preferencias, correspondientes al 42,03%.

En total, participaron 10.358 militantes, equivalentes al 18,45% del padrón habilitado. Además, se contabilizaron 291 votos blancos, equivalentes al 2,81%, y 47 nulos, correspondientes al 0,45%.

El resultado aún debe ser ratificado por el Tribunal Supremo del Frente Amplio antes de adquirir carácter definitivo.

Martínez asumirá como secretaria general

De confirmarse oficialmente los resultados, Gael Yeomans asumirá la presidencia del Frente Amplio durante los próximos dos años, mientras Constanza Martínez pasará a ocupar el cargo de secretaria general dentro de la nueva dirección nacional.

La propia Martínez destacó el carácter democrático de la elección y puso énfasis en la participación de la militancia.

“El Frente Amplio es un partido vivo, que debate y decide su propio rumbo. Mi sincero agradecimiento a la militancia que participó activamente y validó este proceso democrático”, afirmó.

La dirigenta también extendió su reconocimiento a quienes participaron de la estructura territorial de la colectividad y deberán implementar las definiciones adoptadas durante el Congreso del partido.

“Todo mi cariño a quienes fortalecen nuestra orgánica en cada rincón del país y que asumirán los mandatos de nuestro Congreso para consolidar este nuevo periodo partidario”, agregó.