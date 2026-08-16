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    EN VIVO

    En vivo: Colo Colo recibe a O’Higgins para mantener su ventaja en la cima de la Liga de Primera

    Luego del triunfo de la U sobre Limache, el Cacique busca obtener un triunfo ante los celestes para volver a tener 12 puntos de diferencia en la tabla.

    Colo Colo recibe a O'Higgins por la Liga de Primera FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Colo Colo 0-0 O’Higgins

    Actualiza el relato aquí

    ¡Final del primer tiempo!

    45′+3′. Colo Colo y O’Higgins no pueden romper el cero en el Monumental.

    Tiempo de adición

    45′. Ya se juegan los tres minutos de descuento.

    ¡Gol anulado a Colo Colo!

    42′. En esta ocasión, era Romero el que celebraba para el Cacique. No obstante, el delantero está en clara posición de adelanto.

    Tarjeta amarilla en O’Higgins

    33′. Juan Leiva baja a Arturo Vidal en la medialuna del área. Tiro libre peligroso para los albos.

    La primera clara de Colo Colo

    31′. Desde el córner llega el intento albo. Tomás Alarcón ejecutó el tiro de esquina y encontró a Maximiliano Romero, quien dispara a la humanidad de Omar Carabalí.

    ¡Gol anulado a O’Higgins!

    9′. Arnaldo Castillo anotaba de cabeza, pero se detecta una leve posición de adelanto. El Capo de Provincia avisa.

    ¡O’Higgins erra un mano a mano!

    6′. Bastián Yáñez se fue solo en demanda del arco y definió a las manos de Javier Maureira. Ocasión inmejorable que se le escapa a los celestes.

    Así fue la llegada de Vozinha al estadio Monumental

    ¡Comienza el partido!

    1′. Colo Colo ya se enfrenta a O’Higgins con la misión de mantener la ventaja en la cima de la Liga de Primera.

    Todo listo

    Los jugadores de Colo Colo y O’Higgins saltan al terreno de juego del Monumental.

    O’Higgins llega complicado

    Si del lado de Colo Colo todo es alivio por estar en la cima del torneo, O’Higgins tiene que comenzar a sumar si es que no quiere entrar en zona de riesgo. Los celestes marchan 12° con 23 puntos, a seis de Cobresal, último elenco que está perdiendo la categoría.

    Colo Colo, con una camiseta especial

    ¿Y Vozinha?

    El arquero de Cabo Verde sigue con la puesta a punto, por lo que nuevamente no fue citado. El que sí aparece en la consideración de Fernando Ortiz es Iván Román, quien fue presentado esta semana como refuerzo para el segundo semestre. El ex Atlético de Mineiro estará en la banca.

    La formación titular de O’Higgins

    La formación titular de Colo Colo

    Con la necesidad de ganar

    Tras el triunfo de la U sobre Limache, Colo Colo debe imponerse a O’Higgins si es que quiere mantener la diferencia de 12 puntos de ventaja en la cima.

    Colo Colo recibe a O’Higgins

    En esta ocasión les traemos el duelo entre el Cacique y el Capo de Provincia, por la fecha 19 de la Liga de Primera.

    Bienvenidos

    Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo del diario La Tercera.

    Más sobre:en vivo"minuto a minuto"Liga de PrimeraColo ColoO'HigginsFútbolFútbol chileno

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