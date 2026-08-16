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    EE.UU. promete a Hamas retirada israelí de Gaza en paralelo al desarme de las milicias

    El enviado estadounidense Jared Kushner sostuvo durante sus contactos en Egipto que Israel deberá retirarse progresivamente a medida que avance el desarme palestino, una fórmula distinta a la defendida por Netanyahu.

    Por 
    Felipe Rivera
    EE.UU. promete a Hamas retirada israelí de Gaza en paralelo al desarme de las milicias. Imagen referencial de militares israelíes en la Franja de Gaza.

    Estados Unidos aseguró a Hamas que la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza se producirá de manera paralela al desarme de las milicias palestinas, y no una vez que ese proceso haya concluido por completo, como ha planteado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

    El mensaje fue transmitido por el enviado estadounidense para Oriente Próximo, Jared Kushner, durante una ronda de contactos desarrollada este domingo en Egipto para reactivar la aplicación del plan de paz impulsado por el presidente Donald Trump.

    Según fuentes próximas a las conversaciones citadas por Al Arabiya, Kushner aseguró a representantes de Hamas, mediadores de Turquía y Qatar y al director general de la Junta de Paz para Gaza, Nickolay Mladenov, que la hoja de ruta no está abierta a nuevas negociaciones.

    “El objetivo es implementar el plan, no renegociarlo”, señalaron las fuentes.

    EE.UU. promete a Hamas retirada israelí de Gaza en paralelo al desarme de las milicias. Imagen referencial. Chen Junqing

    Otro relato de la reunión, publicado por Axios, apunta en la misma dirección: habría “retiradas correspondientes” de las fuerzas israelíes a medida que se verifique el avance efectivo del desarme de Hamas y otras milicias palestinas.

    La fórmula contrasta con la posición manifestada por Netanyahu, quien ha sostenido que Israel no se retirará de Gaza antes de que Hamas complete su desarme.

    Kushner busca destrabar el plan de Trump

    Kushner llegó este domingo a Egipto en una visita no anunciada y mantuvo una reunión en Al Alamein con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, en medio de la intensificación de los contactos para avanzar en el plan estadounidense de 15 puntos para Gaza.

    En el encuentro también participaron el ministro egipcio de Exteriores, Badr Abdelaty, y el jefe de la Dirección General de Inteligencia, Hasan Rashad.

    Horas antes, Rashad había recibido a una delegación de Hamas encabezada por Jalil al Haya, líder de su politburó, para abordar la implementación de los acuerdos alcanzados durante la cumbre de Sharm el Sheij y la hoja de ruta presentada por Trump.

    De acuerdo con el material disponible, Kushner transmitió además que Hamas deberá abandonar el gobierno de Gaza y entregar sus armas e infraestructura militar.

    “No puede haber ambigüedad: Hamas debe renunciar a la autoridad de gobierno y a todas las armas e infraestructura militar. Y Gaza nunca más podrá ser una fuente de terror para Israel”, señaló una fuente citada por Axios.

    EE.UU. promete a Hamas retirada israelí de Gaza en paralelo al desarme de las milicias. Imagen referencial. Rizek Abdeljawad

    En paralelo, la delegación de Hamas reafirmó su compromiso con la implementación del plan estadounidense, que —según expresó— permitiría aliviar la situación humanitaria e iniciar proyectos de infraestructura y reconstrucción en la Franja.

    Kushner también habría comunicado al grupo palestino que Estados Unidos no permitirá un desplazamiento forzado de la población de Gaza.

    Países árabes y musulmanes responsabilizan a Israel

    Coincidiendo con las conversaciones en Egipto, un grupo de países árabes y musulmanes cuestionó el rechazo israelí al plan de Trump y advirtió que esa posición amenaza con frustrar los esfuerzos diplomáticos para poner término a la guerra.

    El comunicado fue suscrito por Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Jordania, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudita y Egipto, cuyos gobiernos afirmaron que Israel sería “directamente responsable de todas las consecuencias derivadas de su continuo rechazo, obstrucción, demora o incumplimiento”.

    Los cancilleres también rechazaron cualquier medida destinada a impedir el establecimiento de un Estado palestino, al considerar que ello afectaría las perspectivas de paz y estabilidad en la región.

    Mientras continúan las gestiones, la principal diferencia sigue concentrada en cómo se coordinarán el desarme de Hamas y la retirada israelí de Gaza: Washington plantea ahora que ambos procesos avancen de manera paralela, mientras Netanyahu ha defendido que el desarme debe producirse antes de una retirada.

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