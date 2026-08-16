El ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir, recomendó realizar asesinatos selectivos de “entre 30 y 40” palestinos cada noche en la Franja de Gaza, incluyendo a personas que, según sus propias palabras, no representen una amenaza inmediata .

Las declaraciones fueron realizadas en el podcast “8 de octubre”, presentado por el rehén israelí liberado Rom Braslavski, y fueron recogidas por el diario israelí Times of Israel.

“A mí me parece que habría que llevar a cabo asesinatos selectivos en Gaza y cargarse a entre 30 y 40 (gazatíes) cada noche. No solo a aquellos que representan una amenaza inmediata”, manifestó Ben Gvir.

Ministro de Seguridad israelí, Ben Gvir, propone asesinar a “entre 30 y 40” palestinos cada noche en Gaza. En la imagen, palestinos en la franja de Gaza. Rizek Abdeljawad

El ministro, quien ha llamado en más de una ocasión al exterminio de la población palestina, volvió además a plantear la ocupación completa de la Franja de Gaza y la expulsión de toda su población.

“Ahí hay gente que no se merece vivir. Ni debería vivir. Es que no son ni siquiera personas”, afirmó, antes de insistir en que “toda Gaza pertenece a Israel”, más allá de los asentamientos de Gush Katif que fueron desalojados hace 20 años.

Llamado a fomentar la migración

Ben Gvir también volvió a plantear la salida de población de Gaza: “Hay que fomentar la migración en la medida de lo posible. Para los terroristas, nada de emigración, nada, solo matarlos uno por uno”, señaló.

Sus declaraciones en más de una ocasión han repercutido en la condena de gran parte de la comunidad internacional, incluyendo a aliados de Israel como Estados Unidos.

Gvir ha construido su carrera política alrededor de posiciones ultranacionalistas y antiárabes. Como titular de Seguridad Nacional, una de sus funciones principales radica en el control de la Policía israelí, así también, en el manejo de distintas cárceles en donde palestinos denuncian numerosos casos de tortura.