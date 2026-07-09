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    Alcalde González por sistema frontal: “Hoy día somos famosos (...) pero yo no quiero que se olviden de Corral en una semana más”

    El temporal afectó en gran medida a tres regiones: La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, en donde en su totalidad dejó tres viviendas destruidas, cuatro con daño mayor y 48 con daño menor.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Foto: Municipalidad de Corral

    El alcalde de Corral, Claudio González, abordó el balance de afectación que quedó en la comuna luego del paso del sistema frontal en la zona sur del país. El jefe comunal sostuvo que “hoy día somos famosos, ustedes están acá, estamos visualizando al mundo entero lo que es Corral, pero yo no quiero que se olviden de Corral en una semana más”.

    El temporal afectó en gran medida a tres regiones: La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, en donde en su totalidad dejó tres viviendas destruidas, cuatro con daño mayor, 48 con daño menor y 50 en evaluación.

    En ese contexto, el alcalde de Corral, en conversación con el matinal de CHV, abordó los trabajos que se están realizando en terreno, debido a que la localidad tiene una vivienda destruida, cinco con daño menor y 19 en evaluación.

    “Vamos a seguir trabajando intensamente; yo quiero, bueno, agradecer obviamente al Ejército de Chile. Tenemos un contingente de alrededor de 20 personas; viene en camino un pelotón también y está recibiendo de parte de nosotros las instrucciones para poder atacar los diferentes puntos críticos”, explicó el jefe comunal.

    González señaló que van a solicitar “recursos también a la Subsecretaría del Interior; estamos haciendo varias gestiones, pero yo quiero insistir en esto y que, por favor, no se moleste la autoridad cuando uno de repente es un poquito incisivo. Yo hoy día estoy enfrentando la emergencia, pero ya tengo que pensar en la planificación de la segunda etapa”.

    “Es clave porque, miren, hoy día esta cosa está, somos famosos, somos famosos, ustedes están acá, estamos visualizando al mundo entero lo que es Corral, pero yo no quiero que se olviden de Corral en una semana más. De ahí los diputados y toda la autoridad; es clave, yo quiero que los recursos fluyan, fluyan y fluyan, ojalá a lo posterior, en los meses que vienen, para seguir planificando esto; eso es lo que yo quiero, así que mi insistencia tiene que ver con eso, no tiene ningún ánimo de perjuicio a la autoridad; al contrario, estamos bien coordinados con ellos, por supuesto”, aclaró el alcalde.

    Asimismo, el edil hizo un llamado al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) por colaboración en lo que viene en temas de reconstrucción. “Necesitamos el dato duro, que alguien nos diga: ‘Sabe que alcalde, delegación, municipalidad, en fin. Esta casa no es habitable. Esta remoción está poniendo en riesgo a la familia’. Entonces yo necesito ver a Sernageomin acá. Ya no los he visto”.

    “El llamado es que, por favor, se coordinen con nosotros. Yo quiero el informe para hoy día, para mañana. No lo quiero para un mes más. Ya yo quiero eso con mucha claridad y precisión y discúlpenme. Pero esta cuestión ya llevamos dos, tres días y hay que tomar decisiones rápidas”, enfatizó González.

    Por su parte, la delegada presidencial regional de Los Ríos, Vicky Carrasco, abordó la situación señalando que, como lo ha dicho el director regional de Senapred, “el suelo está saturado”.

    “Nosotros esperábamos 110 milímetros de agua en nuestra región y en la comuna recibimos, ¿cuánto? 254 milímetros en nuestra comuna de Corral. Entonces es más de lo esperado. Excede el suelo, está saturado y está en riesgo”, planteó.

    Además, respondió al pedido del alcalde González señalando que “ya estuvo el Sernageomin ayer en terreno. Estuvo haciendo nuestro informe, un informe preliminar donde se está viendo la remoción en masa y las casas que están más críticas y en riesgo. Ese informe está”.

    “Si bien el alcalde está desplegado por todos lados, quizás por eso no se pudo coordinar cierto con esa visita, pero se lo vamos a hacer llegar al alcalde. Le vamos a entregar toda la información. Por eso estamos nosotros acá como gobierno comprometido y esperamos trabajar de manera coordinada”, sentenció.

    Más sobre:CorralClaudio GonzálezSistema FrontalTemporalLluvias

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