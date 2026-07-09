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    PDI detiene a sujeto que habría disparado en el rostro a un guardia de seguridad en Concepción

    Al detenido se le incautó el revolver con que habría disparado y munición.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Efectivos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción, lograron la detención de un hombre de 25 años sindicado como el responsable de disparar a un guardia de segurdiad.

    Los hechos ocurrieron el pasado 27 de junio al interior de un local comercial del centro de la ciudad.

    Allí, el imputado habría estado robando cuando fue sorprendido por un guardia de seguridad del lugar.

    En ese contexto, habría extraído un revólver y efectuado un disparo a corta distancia en el rostro del trabajador, quien resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde recibió atención médica oportuna.

    Los equipos investigativos analizaron la evidencia balística y recopilaron testimonios. Con esas y otras diligencias lograron identificar al presunto autor y gestionar la respectiva orden de detención.

    Durante el procedimiento de captura se incautó un revólver y munición, elementos que serán sometidos a peritajes para establecer su funcionamiento y eventual vinculación con el delito investigado.

    El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Concepción para su correspondiente control de detención.

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