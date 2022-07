El técnico del Inter de Milán le raya la cancha al Niño Maravilla: “Tenemos seis delanteros, incluido Alexis Sánchez”

Alexis Sánchez tiene contrato con el Inter de Milán hasta mediados del próximo año. Sin embargo, en los últimos días, el futuro del Niño Maravilla en el club italiano ha vuelto a estar en entredicho. El tocopillano, acostumbrado a los papeles estelares, pretende contar con una mayor continuidad que la que disfruta en la escuadra nerazurra. Opciones empieza a tener, pues su nombre genera interés en Europa y también en Sudamérica. En Brasil, por ejemplo, se ilusionan con un ‘pack’ que lo incluya junto a Arturo Vidal como refuerzos del Flamengo.

Sin embargo, en el club lombardo aún lo tienen en cuenta. De hecho, es Simone Inzaghi, el técnico del actual campeón del fútbol italiano quien alerta respecto de la relación vigente con el ariete de la Selección. La respuesta surge a propósito de la insistencia de la prensa italiana respecto de la posibilidad de que el argentino Paulo Dybala se incorpore como refuerzo. La ocurrencia tampoco es gratuita, pues la opción es avalada por el CEO del club, Giuseppe Marotta.

Simone Inzaghi, técnico del Inter (Foto: Reuters)

“Cuento con él”

Inzaghi se remite a los hechos objetivos. Sánchez es jugador el club y la relación rige hasta mediados del próximo año. Por ende, forma parte de sus jugadores elegibles. “Todos conocemos a Dybala, de nada sirve hablar del jugador que tiene mucha calidad. Pero tenemos seis delanteros en la plantilla, incluidos (Andrea) Pinamonti, que hizo una gran temporada, más Alexis Sánchez”, establece el entrenador, puesto en el escenario de referirse al hipotético fichaje del seleccionado argentino.

De hecho, enfatiza en que hablar de Dybala lo pone en una situación complicada. “No quiero hablar de jugadores de otros equipos. Hablaremos de ellos si surge la oportunidad. Ahora no me parece correcto”, sentencia.

En ese escenario, Marotta se ve en la obligación de ponerse cauteloso. “Dybala representó y representa una oportunidad, pero ataque tenemos jugadores de mucho valor que el entrenador tendrá que gestionar de la mejor manera posible, aunque yo le tenga mucho cariño a Dybala”, sentencia el alto ejecutivo.