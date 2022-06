Hay Inzaghi para rato: Inter anuncia la renovación hasta 2024 del técnico de Sánchez y Vidal

Hay Simone Inzaghi para rato. El Inter de Milán anunció la ampliación del contrato del técnico italiano, que finalizaba en 2023.

Así, la escuadra a la que todavía pertenecen Alexis Sánchez y Arturo Vidal, quienes buscan un nuevo destino, tendrá al estratega hasta 2024.

“FC Internazionale Milano se complace de anunciar la extensión del contrato de Simone Inzaghi con el club. El míster ha firmado un nuevo contrato que durará hasta 2024″, comunicó el club en su página web.

Cabe recordar que el entrenador llegó al club en 2021, procedente de la Lazio, equipo en el que hizo un amplio recorrido y en el que estuvo durante seis temporadas.

En la pasada temporada, Inzaghi no pudo revalidar el Scudetto en Italia, campeonato que se lo llevó el AC Milan después de mucho tiempo. Eso sí, el estratega, junto a los chilenos, pudo levantó la Copa Italia.

Pero ni Alexis Sánchez ni Arturo Vidal entran en los planes del renovado DT. Con sueldos muy altos y rendimientos con altibajos, ninguno de los chilenos convence al italiano. Sin embargo, a ambos futbolistas, de extensas y sólidas carreras en Europa, le siguen lloviendo ofertas para marcharse del cuadro nerazurri.

Alexis quiere seguir en Europa

Para el tocopillano los llamados no paran. Esta vez, el teléfono sonó desde Francia con uno que lo conoce bien: Jorge Sampaoli. El que fuera DT de La Roja lo sondea para llevárselo al Marsella.

El club más popular del fútbol galo ya inició su ofensiva para convencer al Niño Maravilla. En ese sentido, la principal herramienta para conseguir el sí de Sánchez es el técnico argentino, además de la clasificación a la fase de grupos de la Champions League, tras terminar en la segunda posición en la Ligue 1.

Sin embargo, para el nacido en Tocopilla no es la única opción. El delantero sigue alerta al posible interés del Barcelona, conjunto al que defendió en el pasado y por el que guarda un gran cariño. Especialmente con el técnico actual, Xavi Hernández, con quien compartió camarín en su época blaugrana.

“Marsella es una de las opciones que el jugador tiene sobre la mesa, pero son otras las que más le atraen, como Barcelona. Después del 30 de junio tomará una decisión sobre su futuro”, aseguraba a El Deportivo un cercano al jugador.

Pero el Barcelona no es el único equipo de España que mira al Alexis. Atlético de Madrid también tiene al delantero en carpeta.

Otra opción que maneja el delantero es un retorno a Inglaterra, en el que otro periodo en el Arsenal de Arteta no sería una chance que el delantero descartaría. Sobre todo, por el excelente recuerdo que dejó en el norte de Londres. Su nombre, también, se ha vinculado al Aston Villa, equipo dirigido por Steven Gerrard.

Vidal mira a Sudamérica

En tanto, todo apuntaría a que Arturo Vidal cambiará de continente este mercado. Y es que al King lo están tentando desde grandes clubes sudamericanos.

Y uno de los que se podría hacer con Vidal es el exequipo de Mauricio Isla, reciente incorporación de la UC. Hace unas semanas, la Gazzetta dello Sport, uno de los principales medios deportivos italianos, recogía información de Brasil que aseguraba que el club carioca había cerrado un acuerdo con el Rey para llevarlo a Río de Janeiro. Vidal, además, ha declarado en muchas oportunidades su intención de defender al equipo rojinegro, posando con la camiseta rojinegra.

Sin embargo, no es el único club que sigue de cerca al volante nacional. Esto, porque otro gigante del continente empezó a soñar con la incorporación de Arturo Vidal. Es el caso de Boca Juniors, el gigante equipo argentino que lo tiene en carpeta. Un interés que ha sido abiertamente reconocido desde el seno de la entidad xeneize.

Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, alimentó las chances de contar con el volante de La Roja, aunque fue cauteloso ante la posibilidad. “¿Vidal y Cavani me gustaría (para Boca)? Sí, son estrellas, cómo no me va a gustar que jueguen en Boca. Pero de ahí a que pase es otra cosa. Hoy tenemos el cupo ocupado”, contó el mítico 10 xeneize.

Posibilidad que desde el mismo Consejo de Fútbol ven como algo real. Jorge Bermúdez, miembro del Consejo e histórico defensor colombiano y multicampeón con el club en la era dorada de Carlos Bianchi, fue más allá que Riquelme.

“Lo de Vidal sería un sueño, es una estrella. Tanto él, como (Edinson) Cavani. Nosotros seguimos buscando alternativas, ellos son jugadores de nivel altísimo, que engalanarían a Boca. Se harán todos los esfuerzos posibles terrestres, no una cosa loca. Lo importante es que ellos mostraron vocación y ganas de jugar en el club”, declaró hace unos días a TNT Sports Argentina.

Pase lo que pase, y más allá de los rumores que sigan apareciendo sobre el destino de ambos futbolistas, lo claro es que dejarán el Inter.