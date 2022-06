En Boca reconocen interés en Arturo Vidal, pero advierten: “Se harán esfuerzos terrestres, no una cosa loca”

El nombre de Arturo Vidal dejó de ser una simple ilusión para Boca Juniors. Es un jugador que está en carpeta, algo reconocido abiertamente desde el seno de la entidad xeneize. Más allá de las apreciaciones personales de gente importante del club, partiendo por el mismísimo Juan Román Riquelme, vicepresidente; hasta el delantero Darío Benedetto, desde el Consejo de Fútbol afirmaron derechamente que existe una gestión para poder contar con el bicampeón de América.

Este domingo, previo al partido ante Barracas Central, por el Torneo de Liga Profesional, en la cancha de All Boys (Floresta), habló Jorge Bermúdez. El histórico defensor colombiano, multicampeón con el club azul y amarillo en la era dorada de Carlos Bianchi, es uno de los integrantes del Consejo. El Patrón fue más allá que el propio Riquelme respecto al interés por el ex Barcelona, aunque advierte que tampoco desembolsarán grandes sumas.

“Lo de Vidal sería un sueño, es una estrella. Tanto él, como (Edinson) Cavani. Nosotros seguimos buscando alternativas, ellos son jugadores de nivel altísimo, que engalanarían a Boca. Se harán todos los esfuerzos posibles terrestres, no una cosa loca. Lo importante es que ellos mostraron vocación y ganas de jugar en el club”, declaró Bermúdez a TNT Sports Argentina.

El King ha dicho que le “encantaría” jugar en La Bombonera, sin embargo Boca no está solo en esta carrera por el fichaje del seleccionado chileno. Tanto el Flamengo, que ya no cuenta con Mauricio Isla entre sus filas (el lateral llega a la UC) como el Al Rayyan de Qatar, donde dirige Nicolás Córdova, también pugnan por la incorporación, una vez que Vidal acabe su vínculo de manera anticipada con el Inter de Milán (tiene contrato por una temporada más).

Durante la semana, Riquelme había alimentado las opciones de contar con un jugador del cartel de Arturo Vidal. “¿Vidal y Cavani me gustaría (para Boca)? Sí, son estrellas, cómo no me va a gustar que jueguen en Boca. Pero de ahí a que pase es otra cosa. Hoy tenemos el cupo ocupado”, dice el otrora 10 xeneize. A lo que hace referencia Román es que necesitan liberar un cupo de extranjero para optar a una incorporación foránea. El elenco bostero quiere ir con todo para lograr la Copa Libertadores, cita en la cual tienen que enfrentar al Corinthians en los octavos de final.

Mientras tanto, el futbolista está de vacaciones en Miami y este sábado disputó un partido amistoso con otras estrellas del fútbol mundial. Formó parte de un evento denominado The Beautiful Game, un duelo de exhibición que enfrentó a los amigos Ronaldinho y de Roberto Carlos, en el que también estuvo involucrado Iván Zamorano.