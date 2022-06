Pablo Solari se descarga tras su frustrado traspaso al América: “Hay gente que sabe que no me cumplió con lo prometido y hoy intenta esquivarme”

Pablo Solari no puede esconder su decepción por no haber podido emigrar a México después de que el club América iniciara las gestiones para transformarlo en uno de sus refuerzos.

Después de una serie de conversaciones Colo Colo decidió rechazar la oferta de US$ 3,2 millones por el 80% del pase del Pibe. Además, saldaron que cualquier propuesta debía considerar su salida al término del campeonato.

“Se determinó que la oferta era insuficiente para lo que el club pretendía. Después de analizar largamente el tema y tomar en cuenta las diferentes variables se fijó un monto mínimo para realizar la operación, pero siempre y cuando Pablo se quede con nosotros hasta el fin de la temporada”, anunció Alfredo Stöhwing días atrás.

Sobre esto mismo, Pablo Solari dio a entender que no se le respetó un acuerdo de palabra. “Yo soy una persona de palabra y me gusta que se cumpla con ella siempre. Para mí las palabras no se las lleva el viento”, señaló en una entrevista con En Cancha.

“Hay gente que sabe que no me cumplió con lo prometido y hoy intenta esquivarme. Los contratos son importantes, pero la palabra vale aún más. Era una posibilidad deportiva y económica espectacular para mí familia y para mí”, complementó.

En relación a sus próximos objetivos con el Cacique, reafirmó su compromiso señalando que “di todo por el equipo y seguiré haciéndolo. Ojalá salgamos campeones del torneo y llegar lo más lejos posible en la Copa Sudamericana”.

“Tengo miles de recuerdos del club y aspiro a que este semestre podamos conseguir más cosas lindas”, dijo. Uno de ellos y que lo marcó personalmente y al club fue el tanto que les permitió mantener la categoría. “El gol que nos salvó del descenso fue un recuerdo hermoso, imborrable”, lanzó.

Gustavo Quinteros: “Esperamos que él pueda entender la situación”

Uno de los grandes ausentes en el partido del sábado contra Deportes Temuco por la Copa Chile fue el propio Solari. Tras el encuentro el técnico Gustavo Quinteros fue el encargado de dar cuenta de la situación física que lo alejó del duelo, además del traspaso que no se concretó.

“Con Pablo hablamos bastante. Él sabe que tiene un contrato con el club por cuatro años y tiene que cumplirlo. Cuando uno firma un contrato por tiempo determinado depende del club. Él firmó y tiene que cumplir”, expresó el DT.

“Esperemos que él pueda entender la situación y darse al cien por este club que le dio todo, y que él también le dio todo al club”, añadió más adelante.

En cuanto a su situación deportiva informó que “Hoy no está bien, tiene una pequeña inflamación en el pubis que arrastra desde hace un tiempo la que están tratando”.