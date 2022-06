Claudio Bravo quiere seguir en la Roja: “Haciendo bien las cosas se abren las posibilidades”

En medio de sus vacaciones en Chile, Claudio Bravo asistió a una clínica deportiva para niños y jóvenes. Son sus últimos días en el país antes de sumarse a la pretemporada del Real Betis de cara al curso 2022-23. “Si uno sigue haciendo bien las cosas en el club se abren las posibilidades de seguir compitiendo dentro de la Selección”, declaró el golero luego de la instancia formativa.

“La competencia puede ser en Europa, jugando una nueva final, o disputando más partidos con la Roja. Eso lo determina como estés desempeñándote, nada más”, agregó, respecto a sus pretensiones competitivas de cara a la temporada.

El futbolista del Real Betis no estuvo en la gira de Asia, por lo cual aún no ha trabajado bajo las órdenes de Eduardo Berizzo. De hecho, de acuerdo a la información recabada por El Deportivo, el arquero no forma parte de los planes del entrenador para el proceso de las Eliminatorias rumbo al Mundial Norteamérica 2026.

Hace algunas semanas, en Juan Pinto Durán comentaron que el rendimiento de Bravo ha decrecido un 30 por ciento, de acuerdo las mediciones de GPS. Jornadas después, el guardameta respondió diciendo que: “Si perdiera capacidad como dicen, no me hubieran extendido mi contrato en Europa”.

Eduardo Berizzo durante el partido entre Chile y Paraguay en las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Foto: Agencia Uno

Este domingo el formado en Colo Colo se refirió al seleccionador nacional, a quien conoce desde el proceso de Marcelo Bielsa en Chile. “Eduardo (Berizzo) sabe lo que es el fútbol chileno. Entiende como se mueve la Selección y conoce a muchos jugadores, porque los tuvo en el proceso a Sudáfrica”, expresó.

“Algunos chicos que eran sparring y hoy son parte del equipo los entraba él en esa etapa”, agregó un Bravo que a sus 39 años, de acuerdo a lo expuesto, aún se siente parte del Equipo de Todos.

El portero del Real Betis, que ya había hecho noticia en la semana, al tratar de “ingenuo” a Pedro Gallese, por su actuar en la tanda de penales entre Perú y Australia, jugó 23 partidos con la camiseta verdiblanca en la temporada pasada. Terminó siendo titular, algo que busca repetir en la competencia española entrante.

Por otra parte, con la camiseta de la Roja, Claudio Bravo ha disputado dos partidos en el 2022, ante Argentina y Brasil. Esto contrasta con el 2021, donde fue parte de 16 cotejos con el seleccionado, siendo su año con más presentaciones con el equipo nacional.