Claudio Bravo reacciona por su futuro en La Roja: “No será que alguien me quiere sacar a toda costa”

hace 19 minutos Tiempo de lectura: 1 minuto

El arquero del Betis realizó sus descargos a través de su cuenta de Twitter, tras la nota publicada por El Deportivo. El capitán de la Roja argumentó que su competencia física no ha disminuido, justificándose en que “si perdiera capacidad como dicen, no me hubieran extendido mi contrato en Europa”.