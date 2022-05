La revolución de Eduardo Berizzo en la Roja parte por el arco: el Toto no tiene contemplado a Claudio Bravo para las Eliminatorias del Mundial 2026

Comenzó la era de Eduardo Berizzo en la selección chilena. El Toto inicia hoy en el complejo Juan Pinto Durán un nuevo proceso en la Roja, con el gran objetivo de clasificar al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Sin embargo, el trabajo del argentino comenzó hace varios días, cuando presentó su proyecto y estableció sus principales directrices ante la Federación. Una de ellas tiene que ver con los referentes de la Generación Dorada, que viven su última etapa en el combinado nacional.

Algunas de las principales estrellas se resisten a abandonar la Selección. Arturo Vidal y Gary Medel, por ejemplo, fueron claros: piensan seguir hasta que alguien mejor que ellos aparezca y los “saque” o les quite la titularidad. Ambos lo advirtieron públicamente.

En este contexto, uno de los principales lineamientos que Berizzo acordó con la Federación fue acelerar el proceso de regeneración, ya que ni Reinaldo Rueda ni Martín Lasarte pudieron desarrollar a fondo esta tarea y menos pudieron consolidarla.

Por eso, el Toto ya lo tiene claro: no quiere a “dorados” que ya no brillen. Y los cambios tienen que venir desde la banca. De ahí que el técnico no cuente con Claudio Bravo para las Eliminatorias para el Mundial 2026.

El arquero ya tiene 39 años y si llega a la próxima cita planetaria lo hará con 43. No es viable, admiten en la Federación. No obstante, el gran problema ni siquiera es la edad del capitán, sino el hecho de que ni siquiera es titular indiscutido en el Betis de Manuel Pellegrini, donde ha perdido cada vez más terreno ante Rui Silva y las lesiones.

“Como le decía recién, no quiero puntualizar en un nombre propio. La regla en que me apoyo es el rendimiento. Todo aquel futbolista que lo tenga, va a ser considerado”, respondió el nuevo seleccionador este lunes, cuando fue consultado directamente por el portero.

Berizzo entiende que las próximas Eliminatorias tienen que servir para consolidar a arqueros como Brayan Cortés, quien demostró buenos argumentos en la Roja cuando le tocó jugar.

Según comentan en Juan Pinto Durán, el rendimiento de Bravo ha decrecido un 30%. Tiene menos fuerza, físico y reflejos que antes, revelan. No es una evaluación antojadiza, ya que así lo han establecido las mediciones de GPS del meta en la Roja.

Llevarlo de a poco

Tanto Eduardo Berizzo como la ANFP sabe de la importancia de Claudio Bravo en el camarín de la selección chilena, y también de su ascendencia en el mismo vestuario y en los hinchas.

Por eso, la idea es ir llevando el asunto de a poco, de forma paulatina, por lo que no es descartable que Bravo sea citado en las primeras fechas, aunque no sea el titular. En Quilín tampoco quieren un conflicto con el histórico arquero, menos cuando está partiendo un nuevo proceso.

Además, ante la eventual opción de que Chile dispute el Mundial de Qatar, si es que la FIFA excluye de la máxima cita planetaria a Ecuador por el caso Byron Castillo, lo más seguro es que Berizzo lleve a Bravo como el arquero principal de la Selección.

Más allá de todo esto, en la Federación estiman que Berizzo tiene el carácter para forzar la regeneración en la Roja. Algo que les faltó a los técnicos anteriores quienes, pese a los bajos rendimientos de algunos referentes, seguían convocándolos de igual manera.