Los millonarios ingresos que los clubes del fútbol chileno no cobran porque no saben cómo hacerlo

Habitualmente, los clubes del fútbol chileno se quejan por la falta de recursos. La realidad fue aún más aguda en tiempos de pandemia, en lo que se ha producido un notorio detrimento en las arcas de los equipos nacionales, que pagaron caro las jornadas en que no pudieron recibir público en los respectivos estadios o en las que siguen viendo reducidos los aforos. Eso sin contar las oportunidades en que el mal comportamiento de los hinchas les ha impedido allegar recursos valiosos para su funcionamiento. Sin embargo, hay varios millones de pesos que están flotando y que casi la totalidad de las instituciones deja pasar anualmente simplemente porque desconoce el mecanismo para optar a ellos.

¿De donde surgen esos recursos? El Decreto Ley 1298, que creó el sistema de pronósticos deportivos, establece que de los ingresos brutos que se produzcan de cada concurso, un 12% debe entregarse para financiar el fomento, desarrollo y actividades relacionadas con el deporte. La norma indica que, del total de los fondos efectivamente entregados al IND, un porcentaje no inferior al 13% se destinará para satisfacer las necesidades de los clubes deportivos nacionales y fomentar y desarrollar el deporte que sirva de base al concurso y un porcentaje no inferior al 2% se asigna a la federación respectiva. La asignación de los fondos se realiza, conforme lo señala la Ley, en la forma que dispone el IND. Para ese fin, existe la Resolución Exenta 1779 del Instituto Nacional de Deportes. Allí se detalla que el 13% se desagrega de la siguiente forma: el 8% debe destinarse a satisfacer las necesidades de los clubes nacionales de fútbol. El 5% restante es para fomentar el fútbol. La norma mantiene el 2% dedicado a la federación.

La norma fue promulgada en diciembre de 1975 y fue modificada por última vez en octubre de 2003.

La distribución de los recursos no es equitativa, pero está bien definida en el artículo 7 de la resolución. Allí se establecen los criterios de reparto, que consideran las veces que los respectivos clubes hayan sido mencionados como opción de apuesta. Y también se consigna el destino que debe darse a los recursos. “Los fondos asignados para fomentar y desarrollar el deporte serán asignados a la o las entidades que el IND estime, con el objeto de fomentar el deporte que sirve de base al concurso. En el caso de Polla, se refiere a las series menores del fútbol”, establece. Polla es la empresa que sustenta a Xperto, el juego de pronósticos deportivos que incluye a los clubes nacionales.

Desconocimiento

El problema es que los clubes no aprovechan el beneficio. Hay una excepción a la regla: Deportes Iquique. Los nortinos, efectivamente, han percibido ingresos a cuenta de esa disposición. “Cada fondo está asociado a un proyecto, que debe estar respaldado. Con eso se puede optar a nuevos fondos. Hay un tema muy engorroso. Es muy difícil de tramitar. La mayoría de los clubes no lo hace porque es desgastante. En nuestro caso, el primer semestre de 2021 respaldamos $ 90.310 de Polla y del Xperto nos llegaron $ 2.300.000. Principalmente, se trata de gastos que se incurren en divisiones inferiores, relativos a alimentación o a diferencias de viaje a partidos como visitantes. Nosotros gastamos más que el resto en eso”, explica su presidente, Cesare Rossi. Los Dragones Celestes perciben ingresos por ese ítem desde 2009.

Sin embargo, advierten que el proceso no es fluido. “Estuvimos dos años tratando de comunicarnos. En diciembre pudimos. Entregamos el respaldo el 24 de enero, en la oficina del IND. Ellos tienen 30 días. Invertimos esos dineros en las divisiones inferiores. No he podido comunicarme con nadie para que me digan si efectivamente esos respaldos están correctamente hechos para cerrar el ciclo. Ya han pasado los 30 días. Aún no logro un correo formal de que los respaldos”, sostiene el dirigente.

De cualquier forma, los nortinos están mucho más avanzados que sus pares, que reconocen abiertamente que no conocen el mecanismo para postular. “Nosotros no hemos tenido esa misma suerte. No sé si por falta de capacidad nuestra. Hemos insistido varias veces. Hace bastante tiempo que no lo recibimos. La última vez debe haber sido algo así como cuatro millones de pesos. Son cifras que varían de acuerdo a la categoría en que estás”, reconoce Eduardo Olivares, gerente de San Felipe.

Los iquiqueños se han transformado en una referencia para los clubes que pretenden optar a esos recursos. “Iquique ha recibido esa plata, porque la han pedido. Son clubes que han hecho la pega de pedirla. Debería explicar cómo lo hace. Y debería llegar, más allá de que uno lo pida. En un almuerzo, el vicepresidente de Iquique, Jorge Fistonic, contó que reciben. Iquique cobra desde 2009. Tienen que tramitarlo directamente con el IND. Al ser un ingreso desde el estado, deben rendirla por algún gasto. El IND no pasa la plata si tienen trámites pendientes con ellos. Si desde el 1 de enero al 31 de diciembre no se cobra el beneficio, se pierde”, añade Luis Baquedano, gerente general de Unión Española.

En el resto de los clubes consultados por El Deportivo la respuesta es similar. Lo que abunda es el desconocimiento respecto de recursos que pueden salvar más de un gasto.