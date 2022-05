Byron Castillo reaparece con fuerte mensaje en Instagram, en medio de la investigación por su auténtica nacionalidad

Que Byron Castillo lo está pasando mal ya no es descubrimiento. El lateral del Barcelona de Guayaquil tiene todas las miradas encima suyo. La ofensiva legal de Chile, que impugna su nacionalidad ecuatoriana y persigue por esa vía la clasificación al Mundial de Qatar, lo ha vuelto el centro de atención, con consecuencias que ya son conocidas: hace un par de semanas, el carrilero colapsó y abandonó entre lágrimas un partido de su equipo. Los plazos para conocer el resultado de la denuncia que la federación chilena presentó ante la FIFA se acortan y el defensor vive el momento con intensidad. Ciertamente, en Perú también están atentos a la resolución.

Castillo no manda mensajes directos, pero recurre a la música para exteriorizar sus sensaciones. Así, en una de sus historias en Instagram, recurre a la canción Este tema maste, de Alfa El Jefe, en el que encuentra las que considera las palabras precisas para responder a los cuestionamientos. Ciertamente, se trata de palabras de grueso calibre. “De mí todo criticaron y cuando lo logré, todito me lo mamaron”, sostiene la letra, que el futbolista utiliza para acompañar una imagen en la que aparece abandonando el vestuario de su escuadra. En la cancha también se había tomado revancha: había sido figura en la victoria por 4-0 sobre el Cumbayá, que le dio al Ídolo la clasificación a la Copa Libertadores de 2023.

Byron Castillo, en el duro mensaje por la situación que atraviesa.

Irá de gira

Por el momento, todos los pasos de Ecuador apuntan a desacreditar la denuncia chilena. Al margen de las consideraciones legales que ha expuesto, que hablan de una situación que ya fue aclarada por la justicia de ese país, en lo futbolístico sigue actuando como si no existiera la irregularidad. De hecho, Castillo fue incluido en la nómina de jugadores considerados por el técnico Gustavo Alfaro para una gira por Norteamérica, con el propósito de prepararse para el Mundial de Qatar.

Castillo se atrinchera. Se muestra también con su familia intentando dar señales de cohesión. “La botella que yo me bebo en la disco, tú ‘ta claro que vale un riñón. Tú quiere’ que yo te lo diga, su nombre se llama la Don Perignon” y “prendieron velones para que en la vida a mí me vaya mal. ¿Cuándo tú has visto que el que está con Dios aquí le va mal?”, añade, en otra fase perteneciente al artista dominicano.

Independientemente de sus manifestaciones, la suerte de Castillo y, por cierto, las de Ecuador, Chile y Perú, siguen sujetas a lo que dictamine el tribunal de la FIFA. Esta mañana, en el marco de la presentación de Eduardo Berizzo como el nuevo técnico de la Roja, el director deportivo de las selecciones nacionales, Francis Cagigao, afirmó que la obligación es estar listos para un fallo favorable. “Debemos esperar que se pronuncie FIFA y, según lo que entendemos, no tendremos que esperar tanto tiempo. Y acelerar la planificación. Estamos a expensas de una decisión. Lo que no podemos hacer es aventurarnos a algo que todavía no existe. Lo que sí es que tenemos que hacer es estar preparados”, sentenció.