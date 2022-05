Gustavo Quinteros: “Terminar arriba en el torneo después de competir en la Libertadores, es un gran mérito”

Gustavo Quinteros, técnico de Colo Colo, se fue con gusto a poco tras el empate sin goles ante Ñublense. Según el DT, fueron dos tiempos muy diferentes, donde en el primer su equipo no supo sacar una ventaja.

“Empezamos bien, el primer tiempo bueno. En campo rival, con situaciones, Elaboramos mucho más que en el segundo. Ahí fue más parejo, el rival nos llegó con peligro. En el segundo sólo tuvimos un centro, se cansó Gil, nos faltó crear. Solari no estaba preciso. Se sintieron ausencias que nos dan salida y juego asociado”, analizó el técnico albo.

Sin embargo, se mostró conforme por seguir en la punta del campeonato nacional. Según sus palabras, es el objetivo primordial para el equipo en esta temporada: volver al título.

“Terminar arriba en el torneo local después de competir en la Libertadores es el gran mérito del plantel. Lamentablemente, perdimos jugadores en la última parte, sobre en todo en lo físico. Nos pesó en partidos importantes, que nos hubiera dar posibilidades de avanzar en la Copa. El campeonato nacional es nuestro gran objetivo, es el más importante, nunca lo dejamos de lado. Si bien contra O’Higgins o Coquimbo, en este partido también, tuvimos que dosificar. Contra Unión cambiamos el 90%. Hemos pedidos puntos, pero no teníamos otra opción. Esperemos que en la segunda parte del año nos mantengamos en el primer lugar, que es lo más importante para la institución”, dijo Quinteros.

Sobre posibles incorporaciones, afirmó que “ojalá podamos incorporar jugadores. Tenemos un rival complicado en la Sudamericana. Con uno más, estaremos más competitivos. Tenemos que estar fuertes, mucho más en el campeonato nacional”.

Asimismo, insistió en que “hablar de posiciones no me gustaría hacerlo público. Martín Rodríguez siempre fue un refuerzo para nosotros. Llegó con Gil y se tuvo que ir rápido. Nos gustaría tenerlo. Pero tenemos que analizar bien. Brayan Cortés se tiene que recuperar pronto. Emiliano Amor tendrá un tiempo más largo., lamentablemente se sentía bien, arriesgó, quería jugar, tuvo mala suerte. Tal vez necesitamos incorporar a alguien más. No tenemos cupos, debemos pensar en jugadores nacionales, y no hay tantas opciones”.

De acuerdo con su discurso, la idea del cuerpo técnico es sumar tres jugadores, quienes reforzarían al equipo, incluso, en el próximo año.

“Estamos buscando la posibilidad de agregar a este plantel tres jugadores que se queden para el año que viene. Pueden terminar la temporada mejorar y todo el año que viene, para jugar la próximo Copa Libertadores con un equipo más fuerte, si es que clasificamos. Ojalá sea posible. A veces no te da para las variantes de jugar en dos torneos. Por ejemplo, los arqueros no tienen tiempo para mostrar su jerarquía. Hoy Carabalí atajó muy bien, si tuviera más competencia podría crecer más. Incorporar alguno no vendría mal tampoco, sobre todo por el tiempo que Brayan estará fuera”, confirmó el DT.

Consultado sobre las rotaciones en el plantel, el ex seleccionado boliviano apuntó “hemos dosificado bastante bien. Ninguno de los jugadores que estuvo en la Copa fue titular en el torneo. No pudimos mantener el nivel físico de algunos jugadores en sectores importantes. Pagamos ese desgaste, que a veces sucede. Tenemos la posibilidad de trabajar, recuperar, para luego jugar la Copa Chile y la Sudamericana. Volver hacer fuerte al equipo en todas las líneas como lo fuimos desde la Supercopa. El último partido y medio no fue así. Dosificar en el torneo local nos ha hecho perder algunos puntos. Necesitamos incorporar algunos jugadores para tener más variantes”.

Además, adelantó cómo será la intertemporada en la Provincia de Buenos Aires: “Tenemos planificado, sólo me queda confirmar los amistosos. Estaremos 11 días en Argentina, trabajando mucho, un turno físico y otro táctico. En el mismo lugar tienes todo para entrenar. Un lugar cerrado, te das de lleno al equipo. Eso también fortalece al grupo. Esperamos repetir esa preparación. Volver al partido de la Copa Chile ante Temuco y regresar a lo que hicimos am principio de año. Tenemos que seguir arriba como estamos ahora”

García, conforme.

En la otra vereda, Jaime García, técnico de Ñublense, también analizó un partido con dos tiempos bien marcados, donde su equipo fue superior en la segunda mitad.

“En el primer tiempo fue de estudio, ellos dos o tres claras. Nos salían rápido, no resolvieron, aunque nos llegaron mucho, pero fuimos sólidos. En el segundo tuvimos la pelota y ellos se desesperaron”, dijo el DT del club sureño.

Asimismo, afirmó que “ni siquiera los equipos grandes juegan así en esta cancha. En el segundo tiempo fuimos más ofensivos. Colo Colo es uno de los equipos más fuertes del campeonato, pero nuestra personalidad nos hace parar de la misma manera ante cualquiera”.

García, además, resaltó la “personalidad” que tuvo el cuadro de Chillán para enfrentar uno de los reductos más complicados del fútbol chileno.

“Terminamos los últimos cuatro partidos inventando puestos. Tenemos muchas bajas. Esa personalidad la hemos desarrollado durante el campeonato. Es bueno que los equipos del sur tengan este grado de competencia. Es complicado venir acá. A lo mejor no me deja satisfecho el primer tiempo, sí el segundo”, dijo el carismático adiestrador de Ñublense.