Llegaron los documentos: Nery Domínguez está autorizado para debutar en la U ante Antofagasta

Días llenos de emociones ha vivido Nery Domínguez en su primera semana en Chile. El nuevo refuerzo de la U asistió al agónico triunfo de los laicos ante La Calera, luego fue presentado en el Centro Deportivo Azul y comenzó a entrenar con sus nuevos compañeros.

Pero las nuevas experiencias no acabarán ahí, porque el certificado de transferencia internacional (CTI) ya fue enviado por Racing a La Cisterna y el transandino quedó habilitado para debutar con la camiseta de los laicos. “Quiero integrarme lo más rápido posible, conocer a mis compañeros, conocer lo que quiere el técnico y aportar desde donde me toque”, aseguró el central argentino en la jornada del martes.

El futbolista inmediatamente se puso a las órdenes del adiestrador uruguayo, quien sacrificará a Ignacio Tapia para meterlo en la última linea y lo hará este domingo, cuando los estudiantiles enfrenten a Antofagasta en el Calvo y Bascuñán (15 horas). ¿Por qué el ex acerero será el relegado? Varios factores determinan su salida, pero las principales son que Bastián Tapia es formado en casa, pasa por un buen momento (anotó el gol del triunfo ante los cementeros) y demostró que puede sobreponerse a las dificultades, cuando peleó por el puesto pese a que a su primer Superclásico fue para el olvido.

Además, la idea de la institución es que los jugadores de experiencia ayuden a crecer futbolísticamente a sus canteranos y con Domínguez logra ese objetivo y afirmar una estantería que en los últimos tres años y medio ha estado débil.

“No soy un salvador. Yo vengo a aportar lo que he aprendido a lo largo de los años. Soy un jugador que viene a sumar, a ayudar a los chicos. Hay un plantel muy joven. Tratar de seguir creciendo, e iremos todos por el camino de lograr lo mejor”, dijo el ex albiceleste para ponerle paños fríos a las expectativas. Más, no tiene tiempo para ir de menos a más, pues si bien la U hoy ya no pelea el descenso, está lejos de los punteros (a 10 unidades del líder Colo Colo) y a tres positivos de meterse en la pelea por copas internacionales.