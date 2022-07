Un desesperado Cristiano Ronaldo busca club tras el portazo de varios grandes de Europa

Cristiano Ronaldo busca club. El delantero portugués no está cómodo en el Manchester United, razón por la que ya tiene decidido emigrar. De hecho, su representante lo ha ofrecido a diferentes grandes de Europa, pero sin éxito. El Bicho atraviesa por uno de los momentos más ingratos de su notable carrera. Su deseo, por sobre todo, es jugar la Champions League y seguir compitiendo a lo grande, algo que ve muy difícil de lograr en los Diablos Rojos, más allá del cariño que le tiene al equipo con el que brilló entre el 2003 y el 2009, y con el que, además, conquistó su primera Orejona.

El atacante ha sido el gran ausente de la pretemporada del conjunto inglés, lo que ha aumentado las dudas sobre si continuará o no en Old Trafford. Ronaldo ha justificado su ausencia con “razones personales”. Aunque el nuevo DT del United, Erik ten Hag confía en que podrá contar con el ariete en su esquema, ha reconocido que desconoce cuáles son las intenciones del jugador.

“Estará en forma, no tengo ninguna duda”, declaró el entrenador holandés sobre la preparación por su cuenta que ha realizado el ariete, en entrevista con uno de los medios británicos desplazados a Melbourne, donde se encuentra en estos momentos la delegación de los Diablos Rojos. El estratega, sin embargo, admitió no saber la postura de CR7, respecto a si estará o no con el equipo para la temporada entrante: “No te puedo decir, no sé”.

Lo cierto es que Cristiano no está contento en el club. Pese a que el DT pretende contar con él para la ofensiva de su escuadra, la intención del portugués es salir a toda costa. Tras su retorno al United, el equipo finalizó en la sexta ubicación de la Premier League, a 35 puntos del Manchester City, que terminó quedándose con la corona. Su deseo de clasificar a la Champions no se cumplió y, de no cambiar de conjunto, deberá conformarse con jugar la Europa League, lo que estaba muy por debajo de sus expectativas una vez que se concretó su retorno.

Su despedida parece ser un hecho, algo que también reflejaría la distancia que ha tomado el Bicho con los Diablos Rojos este último tiempo. Bruno Fernandes, compañero de Cristiano en la selección portuguesa y en el cuadro de Manchester, reveló que charló con el atacante, aunque no acerca de su continuidad. El volante, además, manifestó que se alineará con el Comandante, sea cual sea su decisión.

“Lo único que le pregunté a Cristiano cuando no apareció fue si todo estaba bien con su familia, me lo explicó y nada más”, declaró Fernandes al medio The Athletic. “No sé lo que le dijo al club o al entrenador ni lo que pasa por su cabeza, pero tenemos que respetar su espacio”, complementó.

La tarea para Jorge Mendes, representante de Cristiano, ha sido compleja. Según medios europeos, el agente lo ha ofrecido a clubes importantes del Viejo Continente, tales como el Real Madrid, el Barcelona, el París Saint-Germain, el Bayern Múnich, el Chelsea y el Atlético de Madrid. Sin embargo, recibió un portazo de cada uno de ellos. ¿El motivo? La edad. Los 37 años del delantero, quien incluso estaría dispuesto a bajarse el sueldo para salir del United, complican su hambre de nuevos aires.

El mercado de pases en Europa se cierra el 31 de agosto y todo puede pasar.