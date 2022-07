Juan Martín Lucero le pone presión a Colo Colo por su continuidad: “Es algo que depende de los dirigentes”

La buena campaña de Juan Martín Lucero en Colo Colo lo ha transformado en una de las figuras del Campeonato Nacional. El argentino ha convertido 17 goles en 28 partidos y es el puntal del ataque de los albos, que hoy lideran el certamen con tres puntos de ventaja sobre Ñublense.

“Uno está contento por el rendimiento, pero eso se lo debo al equipo, a mis compañeros, a la confianza del cuerpo técnico. Creo que sin ellos no podría haber hecho los goles que hice. Entonces, mi gran aporte se lo debo al equipo, al funcionamiento y al sistema de juego que tenemos. Eso obviamente a uno lo hace crecer como jugador, como profesional y hace que uno se sienta más cómodo”, señaló el transandino en conferencia de prensa.

En ese sentido, el exjugador de Vélez Sarsfield se proyecta continuando en el club. Su vínculo termina a fin de año. “Con respecto a mi contrato, está la opción de compra en diciembre. Nosotros previamente antes de firmar, ya firmamos los años procedentes si se decide efectuar esa cláusula. Entonces, no hay conversaciones porque no hacen falta. Es algo que depende de los dirigentes, y eso es un trabajo de ellos. Yo me tengo que enfocar en seguir haciendo las cosas bien para que Colo Colo salga campeón y en diciembre se verá lo que es mejor para todos”.

Por otra parte, el artillero se mostró agradecido de Gustavo Quinteros por la manera en que lo utiliza en el terreno de juego. “Uno siempre trata de confiar en los movimientos o en lo que le pide le técnico. Te hacen ver otras cosas. Gustavo me ha pedido mucho en este año que meta diagonales cortas en el área, que este perfilado para ganarle la espalda a los defensores. He hecho muchos goles de esta manera al sumar variantes a mi juego. Siempre es importante sacarle provecho a todos los entrenadores. Con Gustavo estoy aprendiendo mucho”, complementó.

También tuvo elogios para Marco Rojas, el nuevo refuerzo albo, quien ha sorprendido gratamente en las primeras prácticas: “Marco viene a sumar, a ayudarnos a conseguir el gran objetivo que tenemos, que es ser campeones. Esta semana se integró a jugar con nosotros y lo ha hecho de gran manera. Nos va a ayudar mucho en lo que viene. Es un gran jugador y por algo Colo Colo se fijó en él”.