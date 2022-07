Nicolás Jarry celebra sus cuartos de final en Gstaad: “Estoy contento de estar en esta instancia después de muchos años”

Después de tres años, Nicolás Jarry vuelve a los cuartos de final de un ATP. Un largo y difícil recorrido de vuelta a las instancias donde alguna vez fue animador. Luego de su victoria sobre el alemán Yannick Hanfmann, el tenista nacional entregó sus conceptos sobre este nuevo paso.

“La verdad que fue muy duro. Fue un partido donde tuve que intentar estar tranquilo, creyendo en mí lo máximo posible; sacando muy bien y estar siempre encima, intentando conseguir un puntito más, un puntito más; y eso fue lo que pude hacer en los dos tie breaks”, comenzó analizando.

Entre las claves de su triunfo, el actual número tres del país destacó los factores psicológicos que lo llevaron a marcar diferencia. “Pude llevarme este partido porque mentalmente fui más constante que el otro. No me sentía jugando muy bien; no me sentía muy cómodo, creo que él estaba más cómodo, pero era así; había que estar concentrado y es justo lo que estoy trabajando en este año. Esto es fruto de lo que estoy trabajando. Eso me da mucha confianza y estoy muy feliz”, reveló.

En ese sentido, Nico se mostró complacido de regresar a Suiza, donde en 2019 había sido finalista en Ginebra. “Me gusta, son lugares muy bonitos, me encanta la naturaleza, los paisajes de árboles, montañas... Se parece a Santiago. Me gusta el ambiente y las condiciones”, comentó.

Este viernes se verá las caras con un viejo conocido, el español Albert Ramos-Viñolas, un choque que toma con mucho optimismo. “Es un partido muy duro. Albert llega jugando muy bien, pero yo estoy contento de estar en esta instancia después de muchos años. Va a ser un muy lindo partido para seguir apretando, sumando partidos, ocasiones y buen trabajo”, concluyó.

El pleito será importante para el chileno, pues si logra vencer al hispano, regresará al top 100.