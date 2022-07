Las Rojas tropiezan feo ante Colombia y solo les queda ser quintas para optar al Mundial

Se trataba de una final para la selección chilena femenina. Ante las anfitrionas, la potente Colombia, Las Rojas se jugaban el pase a las semifinales de la Copa América. Y lamentablemente, el lance duró menos de un tiempo. En una pobre presentación, el cuadro nacional cayó feo (4-0) y tendrá que conformarse con la definición por el quinto puesto. Muy poco para las aspiraciones de un plantel que hace cuatro años hizo historia en La Serena.

Después de aquel desliz inicial ante las paraguayas, el combinado de José Letelier no solo subió su nivel, sino que también la intensidad y la actitud. Con dos victorias al hilo, Chile llegó a la definición por el grupo A con otro ánimo, pero sin soltar la calculadora, porque tenía que estar pendiente del otro partido del grupo, entre Ecuador y Paraguay, en Cali. La mala noticia fue la ausencia de Francisca Lara, baja obligada por Covid. La futbolista del Villarreal de España ha sido de lo mejor de la Selección en tierras cafetaleras.

Retroceso. Las chilenas entraron dormidas, justo en una instancia en la que la concentración debe primar. Tal como sucedió en el debut por la fase grupal, las rivales encontraron rápidamente ventaja, sacando rédito de las licencias nacionales. Solo pasaron cuatro minutos de juego y María Catalina Usme anotó el 1-0 para las colombianas, con un zurdazo cruzado.

Chile no se sacudía de la desventaja y las dirigidas por Nelson Abadía estiraron la diferencia. Luego de un tiro libre, la central Daniela Arias hizo el 2-0, aprovechando una falla de Christiane Endler, que choca con Carla Guerrero y no logra retener el balón. El peor inicio posible.

De a poco, Las Rojas tomaron la pelota, pero sin hacer daño. La única llegada con cierto peligro fue un remate de Yastin Jiménez que dio en un poste, en los 33′. Cualquier atisbo de remontada se acabó de golpe. En los 37′, Manuela Vanegas anotó el tercero para Colombia, segundo tanto de la noche que se producía por la banda derecha chilena (el pasillo de Rosario Balmaceda). Y cuatro minutos más tarde, Liana Salazar consumaba una goleada tan inesperada como cruel.

Todos los errores que se le atribuían al técnico Letelier afloraron de nuevo, como poner a jugadoras fuera de puesto. Es cosa de revisar la línea defensiva, sacando a Camila Sáez del centro de la zaga para ubicarla como lateral, y encajar como dupla de Guerrero a Nayadet López Opazo, volante central.

El seleccionador movió el tablero con rudeza, metiendo cuatro cambios para el segundo lapso. Chile juntó a Zamora, Coté Rojas, Acuña y Urrutia en ofensiva, saltándose el mediocampo. Pero era inútil, considerando la diferencia futbolística entre ambos cuadros, reflejado holgadamente en el marcador. Ese 4-2-4 era un saludo a la bandera.

Entonces, el grupo A de la Copa América se cerró con Colombia y Paraguay clasificando a las semifinales. Mientras que la selección chilena, como tercera de la zona, pasa a la definición por el quinto puesto ante las terceras del grupo B (Argentina o Venezuela). Este duelo será el domingo, en Armenia, y el equipo que gane accederá al repechaje para la Copa del Mundo de Australia-Nueva Zelanda 2023, que otorga tres plazas. En calidad de país organizador, las chilenas ya tienen asegurado su lugar en los Juegos Panamericanos del próximo año. ¿Y los Juegos Olímpicos 2024? A olvidarse. A París van solo las finalistas.

Ficha del partido

Colombia 4: C. Pérez; M. Ramos (83′, D. Caracas), D. Arias, J. Carabalí, M. Vanegas; L. Bedoya, L. Salazar (76′, E. Bahr); D. Ospina (65′, G. Robledo), L. Santos (83′, T. Ariza), L. Caicedo (83′, G. Rodríguez); y C. Usme. DT: N. Abadía.

Chile 0: C. Endler; R. Balmaceda, C. Guerrero, N. López (46′, F. Ramírez), C. Sáez; Y. Jiménez (46′, M. J. Urrutia), K. Araya (73′, Y. Aedo), Y. López; D. Zamora, J. Grez (46′, M. J. Rojas) y V. Navarrete (46′, Y. Acuña). DT: J. Letelier.

Goles: 1-0, 4′, Usme, con un zurdazo cruzado; 2-0, 11′, Arias, tras un tiro libre; 3-0, 37′, Vanegas, otro remate al segundo palo; 4-0, 41′, Salazar, cabezazo.

Árbitra: A. Fernández (URU). Amonestó a Ramos (COL); Acuña (CHI).

Estadio Centenario, Armenia.