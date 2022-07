El escándalo que sacude a la Tercera A: acusan a Lota Schwager de soborno y la ANFA suspende duelo ante Rancagua Sur

La Tercera A del fútbol chileno, la cuarta categoría local, está inmersa en un escándalo. Toda vez que se suspendiera un partido ante un reclamo de un supuesto soborno. Rancagua Sur, el colista del grupo B, denunció a Lota Schwager, el antepenúltimo, y la ANFA determinó postergar el cotejo. El duelo debía jugarse hoy miércoles, al mediodía, por la undécima jornada del torneo.

A través de un comunicado oficial, el CD Rancagua Sur evidenció la eventual irregularidad. “Durante la jornada del lunes 18 de julio, un integrante del plantel fue contactado por un personero que expuso vínculos con la institución carbonera (Lota), con el objetivo de reunirse para tener una conversación relacionada a “temas futbolísticos. Dicha reunión no fue más que un ofrecimiento económico para que nuestros jugadores NO SE PRESENTARAN O NO COMPITIERAN en el partido que mañana nos enfrenta al elenco de la octava región”, publicaron.

“Lamentamos profundamente que estas prácticas vengan a ensuciar este lindo deporte. Somos un club humilde, en ocasiones carentes de recursos para continuar pero, si hay algo que nos sobra, es el honor y las ganas de llevar a esta institución a lo más alto. Los antecedentes ya están a disposición de ANFA. Esperamos que todas y todos los amantes del fútbol condenen estas prácticas, comenzando por nuestros compañeros de división”, añadieron.

Comunicado de Rancagua Sur.

El arquero de Rancagua Sur, Patricio Puentes, se refirió a la acusación en contra del elenco de la Lamparita. “Nunca pensé que esto lo iba a vivir en carne propia, nunca pensé que estos mercenarios del fútbol iban a llegar a la puerta de mi casa, menos a ofrecer este tipo de tratos con la gente de mi familia... Tengo a mis dos testigos de fe, que son mi tío y abuelo, es una cosa ofensiva porque al final se está ensuciando a un club. Si quiere mantener la categoría tiene que jugar, demostrarlo en cancha, no con sobornos ni plata debajo de la mesa”, declaró a Cooperativa.

Luego de conocerse el caso, la gerencia general del Club Deportes Lota Schwager respondió a las acusaciones. “Queremos desmentir el comunicado publicado por el Club Rancagua Sur, donde se nos acusa de hechos muy graves y delicados que en ningún momento hemos ejecutado, porque atentan contra nuestros principios de un juego limpio”, manifiestan. Añaden que “como institución tomaremos acciones legales contra todos los involucrados ante estas injurias y calumnias, ya que condenamos lo que sea que empañe lo lindo del fútbol”.

“Lota Schwager es transparente, por lo que estamos dispuestos a aclarar cualquier acontecimiento. Recordemos que el minero jamás retrocede y sin importar en qué condiciones estemos, luchamos por nuestros propios méritos hasta el final”, sentencian.

En el grupo sur del torneo de la Tercera A 2022, Rancagua Sur es el colista con nueve puntos. Mientras que Lota marcha en la sexta posición, con 13 unidades tras 11 juegos. El líder de la zona es Linares Unido, con 26.