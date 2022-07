Críticas a Holan y dardos al Chapa Fuenzalida: las cuentas que tendrá que saldar Nicolás Castillo apenas llegue de vuelta a la UC

Nicolás Castillo vuelve a Universidad Católica. El delantero ha logrado saltar una complicada valla: los exámenes médicos que el club puso como condición para aceptarlo de vuelta en Las Condes. La revisión que para todos los fichajes resulta rutinaria, para el atacante revestía casi un carácter de prueba de suficiencia. Los problemas físicos que ha experimentado desde que sufrió una trombosis en la pierna derecha, primero, pusieron en duda la continuidad de su carrera. Y luego le han impedido rendir en un buen momento y hasta jugar. El recuento de sus últimos dos pasos contabiliza apenas cuatro encuentros: por por el Juventude, de Brasil, y dos más en su estadía en el Necaxa. Por esa razón, Ariel Holan terminó aceptando su llegada, aunque a regañadientes.

Sin embargo, ni la firma del contrato que lo unirá al club de Las Condes puede interpretarse como una señal tranquilizadora para el ariete, pues sus actuaciones después de que dejó al equipo que lo formó le han abierto brechas que tendrá que enfrentar, incluso en el vestuario estudiantil.

El choque con el Chapa

Justo hace dos años, en julio de 2020, el mundo cruzado se estremeció. En una entrevista, José Pedro Fuenzalida, símbolo del club estudiantil, realizó una categorización que sacó de quicio a Castillo. En una entrevista con Directv Sports, el carrilero expuso una consideración que hizo explotar a Castillo. “Siempre he dicho, tengo mi visión del fútbol y si vamos a hablar de historia del fútbol, Colo Colo es el equipo más grande y popular del país, y eso no lo digo yo, lo dicen la historia y los títulos”, planteó el Chapa. Y no se quedó ahí, de la U sostuvo que tiene “la mejor hinchada”.

El delantero reaccionó con dureza a través de su cuenta en Instagram, en la que llegó a exigir que Fuenzalida fuera despojado de la capitanía. “El capitán tiene que tener la convicción de que defiende a los colores más importantes. No hay títulos, no hay historia, no hay absolutamente nada que esté por sobre la camiseta que representas”, escribió. Y fue más allá: “Por respeto al club y a su gente. Da igual con quien compitas. Tu equipo es el número uno en todos los ámbitos. Ese es el capitán que me refleja. El que no lo entienda así, no merece representarnos”.

Días después, Fuenzalida intentó zanjar la disputa. “Es un tema cerrado. Obviamente tuvo un par de días de ruido. Cuando vi que empezó a generarse este tema en redes sociales, traté rápidamente de poder aclararlo y hablé con el club”, planteó. “El tema de la capitanía no es algo de lo que uno sea el dueño. Es algo más o menos implícito en el grupo. Uno no llega al camarín y dice acá el capitán soy yo. Te eligen. Obviamente, si en este caso, después de una polémica, si el club cree que lo conveniente es que yo no sea el capitán, así va a ser. Siempre va a estar a disposición el tema de la capitanía”, afirmó.

Ciertamente, cuando cruce el umbral del vestuario, Castillo tendrá que saludar al capitán Fuenzalida, quien cuenta con un amplio respaldo y respeto entre sus compañeros.

Nicolás Castillo y José Pedro Fuenzalida, en la temporada 2016 (Foto: Agenciauno)

La crítica a Holan

Fuenzalida no es el único que podría pasarle alguna cuenta a Castillo en el vestuario estudiantil. De hecho, hasta el mismo Ariel Holan podría ponerle mala cara. Y no por su llegada, de la que nunca estuvo plenamente convencido. El técnico puede echar a andar la memoria y encontrar un emplazamiento que, otra vez mediante la plataforma que ofrecen las redes sociales, le realizó el delantero.

En noviembre de 2020, la UC celebraba una victoria sobre Sol de América, por la segunda ronda de la Copa Sudamericana. Los goles cruzados los anotaron Fernando Zampedri y Diego Buonanotte. La conquista del Enano, que abrió la victoria sobre los paraguayos, fue la instancia perfecta para que Castillo exteriorizara una abierta crítica a la gestión del técnico. “Golazo, Diego Buonanotte”, escribió en Instagram, etiquetando a su excompañero y amigo. Y, luego de la celebración, pasaría al ataque. “Un año desaprovechando a este crack”, disparó.

Por esa época, Buonanotte, quien dejó el club de Las Condes hace algunos días para enrolarse en el Sporting Cristal, de Perú, ya comenzaba a dejar de ser prioridad en los cruzados, a los que había ayudado significativamente en el título de 2016, con Castillo como socio.

La burla a Colo Colo

No solo en la convivencia interna puede encontrar problemas Castillo. A priori, hay otro flanco que abrió, nuevamente, a través de las redes sociales. A comienzos de mayo de 2021, un juvenil equipo de Colo Colo, que Gustavo Quinteros debió disponer para hacer frente a una amplia lista de ausencias producto del Covid-19, fue vapuleado por Ñublense, en la sexta fecha del Campeonato Nacional. En una story de Instagram, el atacante se burló del desenlace: publicó una mano abierta, señal inequívoca de que estaba refiriéndose a las cinco conquistas de los Diablos Rojos, cuyo plantel, por contrapartida, reconoció el esfuerzo de los juveniles del Cacique.

Esa vez, Castillo recibió duras respuestas de parte de los seguidores albos, que advirtieron que esperarían la oportunidad para pasarle la cuenta.