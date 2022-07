Ariel Holan sufre con los problemas defensivos de la UC: “Con este nivel de error competir no es tan fácil”

La UC se durmió. En un partido que parecía abrochado en el primer tiempo para la franja, Curicó se antepuso a la adversidad y terminó venciendo a los cruzados por 3-2. Un mal resultado para la Universidad Católica que no pudo seguir en su misión de descontar unidades a los punteros.

Y fue en la segunda mitad en la que Universidad Católica terminó decayendo. En un paupérrimo complemento, y luego de irse con una ventaja de 0-2 en la primera mitad, los cruzados se confiaron demasiado. Por contrapartida, los locales hicieron mejor las cosas y, a punta de intensidad, presión y profunidad, la escuadra de Damián Muñoz pudo dar vuelta el marcador.

Un resultado que no dejó conforme al técnico de la franja, Ariel Holan, quien expuso que hasta el contragolpe que derivó en el descuento del local, la UC había sido ampliamente superior a su rival.

“Hasta el contragolpe que viene de un mano a mano del Chapa con el arquero de Curicó, habíamos jugado un muy buen partido. Después de ese gol, a pesar de que tuvimos un par de situaciones, ya no teníamos el mismo volumen de juego. Ese fue uno de los motivos principales por los que no nos empezamos a defender con la pelota y cuando Curicó tuvo la pelota tampoco defendimos bien”, expuso en primera instancia el DT cruzado.

A lo anterior, agregó que Curicó reaccionó a tiempo en el partido y que su escuadra empezó a nublarse en el partido, defendiendo mal en todas las facetas del juego.

“El primer punto es que, teniendo en cuenta que no se puede desmerecer la reacción de Curicó, tuvimos varias veces para cerrar el partido y no lo hicimos. A eso le sumamos que empezamos a defender muy mal. Los tres goles fueron errores muy gruesos. Con los cambios lo que buscamos fue tratar de recuperar el volumen de juego del equipo. Lo que tengo que ver es si son razonables o no las decisiones”, explicó

Consultado por dónde pasó la derrota, el técnico cruzado enfocó su respuesta en que otra cosa habría sucedido si Zampedri hubiese marcado el 3-0 antes del descuento curicano. “Fue un poco más de un tiempo. El partido se pudo haber definido porque Fuezalida y Zampedri estaban debajo del arco y tapó muy bien el arquero de Curicó. Si era el 0-3 el partido se cerraba. Nosotros después del primer gol (de Curicó) no pudimos hacer pie, ni con los cambios tampoco. La cancha se puso complicada, no podíamos controlar bien la pelota. Tratábamos de controlar el balón. Curicó, el gran mérito que tuvo, fue no darse por vencido y sostener la intensidad a fondo durante todo el partido”, expuso.

Sobre la cantidad de goles que le han convertido a la franja, y lo débil que se ven en defensa, el técnico argentino manifestó su preocupación por cómo está defendiendo su escuadra, admitiendo que es algo que urge mejorar.

“Con pelota nos costó mucho hilvanar juego. Sin pelota no defendimos bien. La verdad es esa. Me preocupa mucho porque es algo que no he podido corregir. En la primera rueda fuimos uno de los equipos con más goles en contra, y en los últimos tres partidos, distintos entre sí, hemos cometido muchos errores y nos han hecho muchos goles. Tengo que trabajar muy duro todo el sistema defendido. No vi al equipo intenso ni agresivo para defender”, dijo.

Holan, además, destacó que nunca subestimaron a su rival. “En ningún momento subestimamos al rival ni bajamos los brazos. A veces el fútbol tiene esas cosas. Retrocedimos bien, pero terminamos defendiendo mal el centro y tampoco tuvimos una buena conducta en el área para defenderlo. Ahí empezó otro partido. Y otro empezó en el 2-1. Ahí nuestros cambios no pudieron pesar en el partido. Curicó no aflojó en ningún momento”, sostuvo.

También, al técnico de la franja abordó la posibilidad de pelear el pentacampeonato, algo que se ve lejano con la derrota de hoy. “Lo que dije es que tenemos que terminar lo más arriba en el campeonato y hacer una gran Copa Chile. Lo dije porque nos reforzamos muy bien. Estamos construyendo un equipo para el 2023. Con eso, tenemos futbolistas que se han incorporado al equipo, que serán un salto de calidad, pero que su realidad en el último semestre se interrumpió por vacaciones lógicas, que no coincidieron con las del equipo, como el de Dituro. O el caso de Aued que no jugó durante seis meses. El caso de Isla que jugó poco el semestre en Flamengo y el caso de Pinares también. Lleva tiempo ponerlos en forma y en ritmo de juego. Vienen de ligas distintas. Estoy contento con el mercado de pases que hicimos, pero tendremos que tener mucho trabajo, paciencia y autocrítica para mejorar en el corto plazo. Porque soy responsable y el conductor del equipo, y de armar un equipo que tenga un nivel de error que nos permita competir. Con este nivel de error, competir, no es tan fácil. Veo esto de cara hacia adelante, con mucho optimismo y confianza. Estoy convencido de que será un equipo competitivo”, expuso.

Finalmente, sobre la posible llegada de Nicolás Castillo al equipo, Ariel Holan evitó dar una respuesta concreta, diciendo que si llega alguien más este debe estar con ritmo de competencia.

“Con respecto a los refuerzos que puedan llegar, independientemente de quién sea, yo necesito en este momento que si podemos hacer un esfuerzo, que sea por futbolistas que estén en actividad y que sean competitivos. Eso yo lo considero un refuerzo. Estamos en una reorganización del equipo. Que vuelva a ser sólido. Soy optimista y tengo que encontrar el funcionamiento que el equipo muestra a ratos. Ahora debemos buscar eficacia. Solo con buenos momentos no se ganan los partidos”, cerró el estratega.