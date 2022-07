Sin visas para competir: el enigmático portazo de Estados Unidos a los deportistas chilenos

Un inesperado inconveniente privó a tres importantes deportistas nacionales de participar en importantes citas internacionales, como el Mundial del Atletismo, en Oregon, y los Juegos Mundiales, de Birmingham. Ambas pruebas en Estados Unidos, país al que el lanzador de martillo Gabriel Kehr y el karateca Rodrigo Rojas no pudieron ingresar tras no recibir la visa de ingreso, una situación con matices bastante extraños. A ellos también se sumó el escalador Benjamín Vargas, quien tampoco pudo acceder a los World Games.

El atleta llegaba en un gran momento de su carrera y era un serio aspirante a la final. Sin embargo, su visa ESTA fue rechazada, sin entregar tampoco las razones, por lo que quedó fuera del certamen. “Lo extraño de Gabriel es que él venía llegando de Estados Unidos, porque estaba entrenando allá y nunca le pusieron un problema”, señala Juan Luis Carter, presidente de la Federación Atlética de Chile.

“Es una gran lástima, sobre todo por el atleta, su entrenador y todos los esfuerzos que se realizaron”, agrega el timonel, quien relata que hubo competidores de la prueba que también quedaron fuera. “Hay países completos que no obtuvieron la visa. A Colombia le dejaron seis competidores afuera; a Ecuador y a Argentina, uno e, incluso, quedó fuera el mejor velocista africano. Es un tema que está muy en el aire y la verdadera razón no se sabe”, sostiene.

El legendario Michael Johnson también se pronunció sobre el tema que está afectando a muchos participantes de la cita. “Escucho que muchos atletas no pueden llegar a Estados Unidos debido a problemas con la visa. Estoy seguro de que descubriremos en los próximos días el alcance de este problema. Pero si es verdad... ¡MALDICIÓN!”, publicó en sus redes sociales.

En el caso de Rodrigo Rojas, la situación también es similar. “No tengo respuesta”, cuenta. “Nunca me respondieron nada de la embajada. Apliqué a la visa ESTA y hasta el día de hoy sale pendiente. Lo pedí hace tres semanas y supuestamente se demora 72 horas, pero aún sale pendiente. Nunca me respondieron absolutamente nada”, se lamenta el karateca, quien fue abanderado en los recientes Juegos Bolivarianos de Valledupar.

El karateca nacional Rodrigo Rojas.

El deportista cree que esta demora se puede deber a un viaje que hizo a un país con el que Estados Unidos no tiene buenas relaciones. “Yo creo que lo mío fue porque tuve que viajar el 2019 a Irán a prepararme para los Juegos Panamericanos de Lima. Creo que eso entrampó todo”, plantea como hipótesis.

En el caso de Vargas, su solicitud de visa ESTA fue rechazada, también sin ninguna razón aparente. También se vieron afectados dos ayudantes de Pablo Lemoine, el entrenador de los Cóndores. Se trata del argentino Juan Bautista Fasce y del chileno Ricardo Cortés, quienes no tuvieron éxito con la tramitación de sus visas del tipo B1/B2, por lo que no pudieron estar en la histórica clasificación chilena al Mundial de Rugby, tras vencer a Estados Unidos. Mientras que la flamante gerenta general del Comité Olímpico, Loreto Santa Cruz, tampoco pudo acudir a una invitación oficial de Panam Sports en ese país.

Otro que tuvo problemas es el peleador chileno de la UFC, Ignacio “La Jaula” Bahamondes, quien no podrá combatir en Estados Unidos el próximo 30 de julio. “Así es, mi gente. Esta vez no podrá ser. Yo y mi equipo estamos listos, es una pena no poder pelear por un tema de visa, pero le prometo a mi gente que la espera valdrá la pena”, lamentó en sus redes sociales.

Tanto Carter como Rojas confirman que el Comité Olímpico y el Ministerio del Deporte a través del Ministerio de Relaciones exteriores se comunicaron con la embajada estadounidense e hicieron numerosas gestiones, apelando al principio de reciprocidad entre estados. Sin embargo, tampoco tuvieron respuestas positivas.

El Deportivo consultó al Mindep sobre estas gestiones. “Desde el Ministerio del Deporte realizamos las coordinaciones para abordar los problemas que puedan enfrentar nuestros deportistas en sus viajes al extranjero, a partir de un trabajo con las federaciones deportivas. Esa misma labor también lo desarrollamos en relación con deportistas extranjeros que vienen al país y que requieren cumplir con los requisitos de ingreso”, parte señalando la entidad.

“Como ocurre en la relación entre los estados, las gestiones diplomáticas se realizan a través de las cancillerías. En nuestro caso, lo coordinamos desde nuestra Unidad de Asuntos Internacionales con la Dirección General de Asuntos Consulares”, agrega sobre las conversaciones diplomáticas para ayudar a todos los afectados. Y se detiene en el caso de los deportistas. “Con Gabriel Kehr, e igualmente con el reciente campeón de los Juegos de Valledupar, Rodrigo Rojas, levantamos el requerimiento a nuestra contraparte para buscar una solución o respuesta a su ingreso a Estados Unidos. Sin embargo, no fue posible”, admiten.