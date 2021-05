Nico Castillo se burla de Colo Colo con una manita en Instagram

La patrulla juvenil de Colo Colo no pudo con la experiencia de Ñublense, que no estuvo para niñerías en Chillán y goleó al Cacique por 5-1. La tarea, en un principio, no fue sencilla, puesto que los dirigidos por Gustavo Quinteros se pusieron arriba en el marcador gracias a un buen gol de Juan Carlos Gaete.

El pronto empate de los chillanejos allanó el camino para la remontada, que finalmente se transformaría en goleada gracias a los goles de Maximiliano Quinteros (2), Mathías Pinto, Nicolás Guerra y Bernardo Cerezo. La derrota deja a Colo Colo en el cuarto lugar, mientras que a Ñublense los encarama en la tercera posición, con los mismos puntos que los albos.

Los cinco goles no demoraron en transformarse en una burla para los de Macul. Tan pronto terminó el partido, los hinchas del Rojo en el tablón virtual de la transmisión oficial comenzaron a mostrar la palma de su mano hacia las cámaras, en alusión a las “manitas” que son populares en los míticos Clásicos entre el Real Madrid y el Barcelona.

Nicolás Castillo se burla de Colo Colo en Instagram.

Nicolás Castillo, quien siempre está pendiente del fútbol chileno mientras continúa con su recuperación, tampoco perdió el tiempo y se burló de Colo Colo en una storie de Instagram. No necesitó demasiado: un fondo negro y un emoji en forma de mano.

En Twitter también lo hizo, aunque esta vez le agregó una carita sonriente:

No es la primera vez que Castillo se mofa de los albos por un resultado. El pasado 8 de enero, durante un partido entre el Cacique e Iquique, el delantero subió un pantallazo de la transmisión y emojis aludiendo al “fantasma de la b” que por aquel entonces acechaba al Popular.