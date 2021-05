Ñublense impone la experiencia y aplasta a Colo Colo

Los hinchas de Colo Colo le asignaban al partido frente a Ñublense una connotación histórica. Antes del partido, en las redes sociales, varios decían que estaban dispuestos a prescindir del resultado a la hora de analizar un encuentro atípico: la escuadra de Gustavo Quinteros, que había perdido 18 jugadores producto de la celebración en el vestuario de la victoria en el Superclásico (uno por contagio y el resto por contacto estrecho), debía recurrir a la cantera para cumplir con el compromiso frente a los Diablos Rojos. Si la disposición era real, al menos servirá como consuelo frente al 5-1 con que los albos volvieron desde el estadio Nelson Oyarzún.

Los chilanejos no estaban para niñerías. Finalmente, no era responsabilidad de Jaime García ni de sus dirigidos que el Cacique no respetara los protocolos sanitarios en el festejo y que tuviera que improvisar una formación en la que apenas Felipe Campos, Leonardo Gil, Carlo Villanueva y Juan Carlos Gaete tenían mayor experiencia en Primera División.

Colo Colo deja la cancha en Chillán. (Foto: Agenciauno)

Hay que decir, eso sí, que los sureños tampoco tuvieron un comienzo tranquilo. De hecho, hasta la primera media hora, para los hinchas del Cacique todo funcionaba incluso mejor que su proyección más optimista. Colo Colo no solo ofrecía una versión desprejuiciada, dinámica y directa, sino que también lucía lo mejor de algunas figuras que parecían aprovechar la oportunidad que les había caído del cielo. El talento de Carlo Villanueva y Juan Cruz y la versatilidad de Vicente Pizarro parecían sacar la cara por una cantera que varias veces ha sido objeto de fuertes críticas por la incapacidad para promover elementos que sean soluciones para el primer equipo albo.

A eso había que agregarle otro aporte que resultaba clave: Juan Carlos Gaete, recostado sobre la banda derecha, aprovechaba su velocidad para capitalizar los balonazos de Villanueva y coronaba su faena con la apertura de la cuenta: en los 17′, definió con un derechazo sobre la salida de Pérez y acrecentó la ilusión colocolina.

De golpe a la realidad

Sin embargo, el golpe de realidad no estaría lejos. Iría, primero, de la mano del infortunio de un rebote en Felipe Fritz, que le permitiría a Maximiliano Quinteros anotar la igualdad con la volea que quizás pudo tener una mejor respuesta de Julio Fierro. Y, más tarde, en el segundo tiempo, quedaría graficado en la reacción de un equipo de jugadores con mayor oficio, que no tuvo piedad con sus inexpertos adversarios.

El segundo tiempo del equipo de Jaime García tuvo todos los argumentos para desnivelar el encuentro en su favor. En principio, los sureños adelantaron sus líneas para posicionarse virtualmente en campo rival, con lo que consiguieron achicar espacios y empezar a forzar equivocaciones en los albos. Y luego de que asumieron plenamente el control del balón no dudaron en capitalizar las oportunidades que comenzaron a generar en base a un juego más contundente.

Los Diablos Rojos sacaron provecho, también, a un libreto mejor aprendido frente a un rival que tuvo que armarse sobre la marcha. Y llegaron los goles, como un golpe a los sueños de niñez que parecían cumplirse sobre la cancha. Pinto, otra vez Quinteros, Guerra y Cerezo se transformaron en los verdugos de la ilusión de los jóvenes talentos del Cacique, que recibieron un golpe duro en su proceso de maduración, del que escasa culpa tienen.

La ficha

Ñublense: Pérez; Cerezo, Guerrero, Vargas, Campusano; Mateos (81′, Rivera), Carvajal, Provoste (60′, Cordero); Pinto (81′, Coronado), Quinteros (72′, Valenzuela) , Guerra (81, Rojas). DT: J. García.

Colo Colo: Fierro; Gutiérrez, Campos, Garrido, Fritz; Pizarro (88′, Soto) Gil; Gaete (72′, Portilla), Villanueva (88′ Alvarado), Cruz (68′, Thompson); Arriagada. DT: G. Quinteros.

Goles: 0-1, 17′: Gaete, derechazo bajo, tras habilitacion de Villanueva. 1-1 ‚33’: Quinteros, volea, tras rebote en Fritz. .2-1, 58′: Pinto, de derecha. 3-1, 63′: Quinteros, cabezazo, tras centro de Cordero. 4-1, 73′: Guerra, tras un balonazo profundo de Guerrero; 5-1, 90′+1: Cerezo, con un derechazo.

Dirigió J. Cabero. Amonestó a Guerra y Guerrero en Ñublense y a Garrido en Colo Colo.

Estadio Nelson Oyarzún. Sin público.