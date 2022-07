Alcalde de Talca no quiere el Superclásico en su ciudad: “Espero que esta decisión sea revertida”

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 2 minutos

FOTO: Marco Muga/AGENCIA UNO

Juan Carlos Díaz pidió una reunión con el Delegado Presidencial, Humberto Aqueveque, para solicitar que el duelo entre azules y blancos no se juegue en la capital del Maule. "No sabemos si carabineros está en condiciones de garantizar que no ocurran desmanes", argumentó la autoridad.