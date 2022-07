El US Open le raya la cancha a Novak Djokovic: el serbio no podrá jugar el torneo si no se vacuna

Estados Unidos le cierra la puerta Novak Djokovic. El serbio, y actual campeón de Wimbledon, no podrá disputar el último grande de la temporada, luego que la organización del US Open confirmara que debido a las reglas del gobierno, este no podrá ingresar al país si no está vacunado. Un golpe, esperable, pero que de todas formas sacó ronchas en el grupo cercano al ex número uno del mundo.

“El US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, por lo que respetará la posición del gobierno de los EE. UU. con respecto a los viajes al país para ciudadanos no estadounidenses no vacunados”, comunicó el torneo esta jornada. Una información que ya se manejaba, pero que tuvo que ser aclarada luego de que el nombre del actual número siete del ranking ATP apareciera en la lista de jugadores inscritos del eventos. Una mera formalidad, ya que por su lugar en el listado mundial puede disputar el evento. Lo que Nole no puede hacer, es entrar a Estados Unidos.

Esto, ya que la ley del país de los 50 estados aclara que los extranjeros que quieran entrar a su territorio deben contar con la pauta de vacunación completa o una exención que les permita saltarse esto. Algo que el mismo Djokovic aclaró hace unas semanas.

“No estoy vacunado y no pienso vacunarme. La única buena noticia que puedo tener es que eliminen ese protocolo de que solo pueden acceder al país las personas que estén vacunadas o tengan alguna exención, pero no sé si eso sea posible”, comentó en rueda de prensa tras conquistar Wimbledon.

La poca convicción de que le den una exención se debe a que Nole ya intentó jugar el Open de Australia bajo esa condición, pero finalmente fue deportado del país. Cabe recordar que estas facilidades se dan en dos casos: o contradicciones médicas documentadas por recibir la vacuna contra el Covid-19 o por ser personas que cuyos ingresos sean de interés nacional, según lo determine la Secretaría de Estado, la Secretaría de Transporte o la Secretaría de Seguridad Nacional.

Pese a que la situación no es del todo novedosa, la confirmación lanzada por el US Open provocó la ira del técnico del serbio, el ex tenista Goran Ivanisevic. “Ahora mismo hay más posibilidades de que el director del torneo de Umag me invite y gane el torneo, a que Djokovic pueda jugar el US Open”, comentó al medio croata Slobodna Dalmacija

Una reflexión que explicó con más detalles y con un fuerte mensaje al gobierno de EE.UU. “Estados Unidos como país es inflexible a este tipo de situaciones. Prohibe que los no vacunados puedan entrar al país. El torneo en sí no pone problemas de ningún tipo, pero la política del país es quien manda en este tipo de situaciones”, reiteró.

Una situación que no solo se reducirá a Estados Unidos (donde se perderá el US Open y el Masters 1000 de Cincinnati), sino que también lo dejará fuera del Masters 1000 de Canadá. “La situación es clara: o Canadá cambia las reglas o Djokovic tendrá que ponerse la vacuna. No considero probable ninguno de los dos escenarios”, comentó hace menos de una semana Eugene Lapierre, director del evento que este año se realiza en Montreal.