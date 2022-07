Del tenis al golf: Mardy Fish, rival de Nicolás Massú en la final de Atenas 2004, disputa su primer torneo en el PGA

El 3M Open de este año tiene un nombre especial en sus filas. Se trata de Mardy Fish, ex número siete del ranking ATP y finalista de cuatro Masters 1000, quien tras siete años retirado del circuito profesional de tenis, jugó su primer torneo oficial del PGA. Aceptó una invitación de un patrocinador y debutó en el tour de golf más importante del mundo, firmando un tarjeta de +10 en la primera ronda.

De esta forma Fish se transformó en el primer deportista profesional de otra disciplina en debutar en el PGA desde que Tony Romo, ex jugador de los Dallas Cowboys, participó en el Fortinent Championship en 2019. Hasta la fecha, el ex NFL ha disputado cuatro torneos en el circuito norteamericano, pero nunca ha podido superar el corte.

La participación del rival de Nicolás Massú en la final de Atenas 2004 se da principalmente porque lleva varios años disputando eventos amateur. En estos certámenes ha consiguiendo grandes resultados entre los que se encuentran haber ganado el ClubCorp Classic de 2022 y Diamond Resorts Tournament of Champions en tres ocasiones. Aquellas actuaciones motivaron a un patrocinador del 3M Open a darle una invitación especial para disputar el evento. Incluso hace algún tiempo Jack Nicklaus se rindió de elogios para el ex tenista: “Es el mejor golfista no profesional que he visto jugar”, declaró la leyenda.

Eso sí la primera ronda no terminó del todo bien para el actual capitán de Copa Davis de Estados Unidos. Terminó los 18 hoyos del TPC Twin Cities de Blaine, en Minnesota, con un acumulado de diez sobre par, sufriendo ocho bogeys y un doble bogey en una jornada donde no pudo vencer la exigencia del campo en ninguna ocasión.

Todo en un torneo donde se codeó con figuras de peso del PGA como Sungjae Im (-6), Rickie Fowler (-1), Hideki Matsuyama (+6) y los latinos Emiliano Grillo y Camilo Villegas.

De esta forma Fish saldrá al día viernes muy complicado en la tabla (actualmente va último en el torneo) y prácticamente sin chances de poder estirar su participación hacía el fin de semana. Un comienzo que por ningún motivo lo desilusiona, ya que jamás pensó que estaría disputando un evento del PGA. Todo lo vivido en su estado natal es aprendizaje.