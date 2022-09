La alegría de Pablo Solari tras su primer triplete en River Plate: “Una noche soñada”

Pablo Solari está siendo la gran estrella de River Plate. Con apenas ocho partidos jugados (seis de titular) ya lleva cinco goles en el “Millonario” y el triplete que marcó ante Defensa y Justicia provocó la locura de los hinchas. En medio de esa algarabía, “El Pibe” se mostró tranquilo, pero extremadamente feliz.

“La verdad, una noche soñada. Estoy muy contento por el grupo, por el siguiente paso que dimos. Estoy contento por marcar con tres goles. Espero que sean muchos más, que pueda ayudar al equipo, vine a aportar de donde me toque”, arrancó diciendo el ex delantero de Colo Colo tras el triplete que le convirtió al equipo dirigido por Sebastián Beccaccece en los octavos de final de la Copa Argentina.

Un encuentro que terminó por victoria 4-0 para la escuadra del Muñeco Gallardo y que tuvo en Solari a su figura estelar. Pese a aquello, el joven de 21 años se mostró tranquilo y humilde, destacando el rol de sus compañeros y su total confianza a los planteamientos de su DT: “Donde me ponga Marcelo estoy a disposición. Estoy aprendiendo, Marcelo y mis compañeros me enseñan mucho. Estoy muy contento que se me estén dando las cosas, más en lo grupal que en lo personal”, añadió.

La gran actuación ante Defensa y Justicia de hecho lo llevó a tener comparaciones con Julián Álvarez, ex delantero de la escuadra de Núñez y que recientemente fue fichado por el Manchester City a cambio de 18,5 millones de dólares más variables. Unas a las que el 16 de River prefirió no hacer caso: “Me estás comparando con un fenómeno. Nada, espero poder seguir ayudando al equipo, es lo más importante. Si vienen los goles, mucho mejor”, respondió.

Finalmente entregó sus sensaciones al estar siendo un jugador clave y decisivo en el club de sus amores. “Uno tiene que guardar un poco el hincha que lleva dentro, ser más profesional y lo manejo bastante bien. Como dije, estoy contento por el triunfo y por mí, que estoy cumpliendo un sueño”, remató Solari.